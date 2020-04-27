Киевские пенсионеры, несмотря на карантин, выстраиваются в очереди к банкам

Киевские пенсионеры осаждают банковские и почтовые отделения, занимая очередь еще за три часа до открытия, несмотря на карантинные меры из-за коронавируса в столице. Об этом сообщает ТСН.

Сообщается, что пенсионеры хотят получить обещанную во время карантина надбавку к пенсии. Ажиотаж наблюдается возле отделений почты и банков.

Одна из пенсионерок рассказала, что решила взять деньги лично, несмотря на то, что доплату можно получить на банковскую карту либо через почтальона. Некоторые люди говорят, что боятся мошенников.

Как сообщали Українські Новини, по тысяче гривен помощи 7 млн украинцев получат до 25 апреля.

Ранее на индексацию пенсий в мае и выплату пенсионерам по 1000 гривен планировали выделить 20 млрд.

Тем временем, на выплату пенсий в апреле направили рекордную сумму.

Сообщается, что пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут.