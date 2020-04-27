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27 апреля 2020, понедельник, 11:43 648
Силовые структуры 2020-04-27T11:45:08+03:00
Українські Новини
В Госпогранслужбе зарегистрировано 11 случаев коронавируса

В Госпогранслужбе зарегистрировано 11 случаев коронавируса

Елизавета Драбкина
Пограничники, Госпогранслужба, Коронавирус
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

11 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Государственной пограничной службе по состоянию на понедельник, 27 апреля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службе ведомства, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 27 апреля 2020 года 11 представителей Государственной пограничной службы Украины - военнослужащих и работников - имеют лабораторно подтвержден диагноз COVID-19", - сказано в нем.

Отмечается, что пограничники, в связи с выполнением служебных обязанностей, одни из первых находились в зоне риска, поскольку контактировали с большим количеством путешественников, которые в том числе могли болеть коронавирусом.

Для предотвращения заражения и распространения заболевания ведомство еще в конце февраля начало принимать соответствующие меры.

В частности введен механизм, согласно которому на самоизоляцию или обсервацию отправляются все пограничники, которые контактировали с больными.

На данный момент под контролем медиков находятся почти 300 пограничников, контактировавших с больными коронавирусом.

Подавляющее большинство пограничников - контактных лиц находится на самоизоляции, остальные изолированы в подразделениях или обсерваторах.

При этом подразделения здравоохранения Госпогранслужбы осуществляют постоянный контроль за лечением больных, определяют круг контактных лиц, отслеживают состояние их самочувствия, при необходимости проводят экспресс-тесты или ПЦР-диагностику на наличие заболевания.

Кроме того, ведомство существенно изменило графики работы, чтобы уменьшить количество физических контактов.

Максимально используются возможности дистанционной формы, телефонной и видео-селекторной связи.

В служебных помещениях введен обязательный масочный режим, проводится уборка с помощью дезинфицирующих средств.

Для персонала, осуществляющего пограничный контроль лиц, прибывающих из очагов распространения болезни, предусмотрены защитные комбинезоны, очки.

Курсанты вместе с командирами своих подразделений постоянно находятся в учебных заведениях Госпогранслужбы и не контактируют с лицами за пределами этой территории.

Учебный процесс проводится дистанционно с помощью интернета и телекоммуникаций.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 18 апреля у 4 пограничников был подтвержден коронавирус.

За прошедшие сутки в ВСУ зафиксировали еще 6 случаев коронавируса.

Всего в Украине количество случаев коронавируса достигло 9 009.

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