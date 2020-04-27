В Госпогранслужбе зарегистрировано 11 случаев коронавируса

11 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Государственной пограничной службе по состоянию на понедельник, 27 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службе ведомства, передают Українськi Новини. "По состоянию на 27 апреля 2020 года 11 представителей Государственной пограничной службы Украины - военнослужащих и работников - имеют лабораторно подтвержден диагноз COVID-19", - сказано в нем. Отмечается, что пограничники, в связи с выполнением служебных обязанностей, одни из первых находились в зоне риска, поскольку контактировали с большим количеством путешественников, которые в том числе могли болеть коронавирусом. Для предотвращения заражения и распространения заболевания ведомство еще в конце февраля начало принимать соответствующие меры. В частности введен механизм, согласно которому на самоизоляцию или обсервацию отправляются все пограничники, которые контактировали с больными. На данный момент под контролем медиков находятся почти 300 пограничников, контактировавших с больными коронавирусом. Подавляющее большинство пограничников - контактных лиц находится на самоизоляции, остальные изолированы в подразделениях или обсерваторах. При этом подразделения здравоохранения Госпогранслужбы осуществляют постоянный контроль за лечением больных, определяют круг контактных лиц, отслеживают состояние их самочувствия, при необходимости проводят экспресс-тесты или ПЦР-диагностику на наличие заболевания. Кроме того, ведомство существенно изменило графики работы, чтобы уменьшить количество физических контактов. Максимально используются возможности дистанционной формы, телефонной и видео-селекторной связи. В служебных помещениях введен обязательный масочный режим, проводится уборка с помощью дезинфицирующих средств. Для персонала, осуществляющего пограничный контроль лиц, прибывающих из очагов распространения болезни, предусмотрены защитные комбинезоны, очки. Курсанты вместе с командирами своих подразделений постоянно находятся в учебных заведениях Госпогранслужбы и не контактируют с лицами за пределами этой территории. Учебный процесс проводится дистанционно с помощью интернета и телекоммуникаций. Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 18 апреля у 4 пограничников был подтвержден коронавирус. За прошедшие сутки в ВСУ зафиксировали еще 6 случаев коронавируса. Всего в Украине количество случаев коронавируса достигло 9 009.