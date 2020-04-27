Украинцев будут тестировать на COVID-19 больше, - Минздраве

Министерство здравоохранения намерено увеличить количество тестирований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) до 8-10 тыс. в сутки в то рвемя, как в воскресенье провели 4,3 тысячи ПЦР-исследований на COVID-19.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Сейчас задание в ближайшее время увеличить количество тестирований в сутки до 8-10 тыс." - сказал он.

По состоянию на текущий момент в сутки проводится до 6 тыс. тестирований.

Степанов отметил, что министерство уже получило первую партию отечественных тест-систем ПЦР, в понедельник ожидается поставка еще около 160 тыс. систем, каждая из которых предназначена для проведения 100 исследований.

Отечественные тест-системы уже прошли сертификацию и соответствуют международным стандартам.

Как сообщали Українськi Новини,в течение воскресенья, 26 апреля, были госпитализированы 83 больных коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.