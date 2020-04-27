подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
27 апреля 2020, понедельник, 10:46 86
Общество 2020-04-27T10:46:48+03:00
Українські Новини
В воскресенье провели 4,3 тысячи ПЦР-исследований на COVID-19

В воскресенье провели 4,3 тысячи ПЦР-исследований на COVID-19

Ольга Фандорина
Коронавирус, коронавирус в Украине, Тест на коронавирус, ПЦР-тесты
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

26 апреля было проведено 4 251 исследование на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки осуществлено 4 251 исследование методом ПЦР", - сказал он.

При этом в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья 26 апреля поступило 647 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию (с начала года - 25 489 сообщений).

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, в МОЗ назвали главные условия для быстрого снятия карантинных ограничений.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал некоторое смягчение ограничительных мер, но продленный карантин пройдет без ослаблений.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Тест на коронавирус ПЦР-тесты

Вылечившийся после коронавируса Борис Джонсон возв...
За сутки коронавирус подтвердили у 73 медиков, - М...
Вирусолог объяснила, почему не стоит покупать тест...
25 апреля госпитализированы 123 больных коронавиру...
В Украине 9 тыс. случаев коронавируса, за сутки почти 400 новых инфицированных
Коронавирусом по всему миру заразились почти 3 млн человек. Где болеют больше всего
Новости
Садовый хочет открыть продуктовых рынки во Львове 11:30
"Таврия" меняет модель виноградарства для производства коньяков 11:29
Полиция начала расследование по факту избиения замом Кличка патрульного 11:29
Погода резко испортится. Украинцев предупредили о сильных порывах ветра 11:25
Число заразившихся COVID-19 в Пакистане превысило 13 тыс человек 11:19
больше новостей
Что будет с гривной: экономисты спрогнозировали курс доллара в Украине 06:15
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
Руки хирурга дрожали: СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына 22:19 Дополнено
Военный склад в Балаклее был подорван из под земли, а не дроном РФ, – отчет ВСК 20:51 Документ
Николай Тищенко.
"Слуга народа" Тищенко назвал Чернобыльскую катастрофу "праздником" 23:52
больше новостей
Военный склад в Балаклее был подорван из под земли, а не дроном РФ, – отчет ВСК 20:51 Документ
Бизнес требует от властей снять карантин с 1 мая: предприниматели грозят протестами 20:19
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
"Во всем виновата мафия!": Соколовский оправдался за сговор с "Медицинскими закупками Украины" 11:38
Министр юстиции назвал пожизненно заключенных интеллигентами и готов брать их на работу 15:11
больше новостей
В Украине 47-й день карантина, до его окончания осталось две недели
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok