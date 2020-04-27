В воскресенье провели 4,3 тысячи ПЦР-исследований на COVID-19

26 апреля было проведено 4 251 исследование на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки осуществлено 4 251 исследование методом ПЦР", - сказал он.

При этом в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья 26 апреля поступило 647 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию (с начала года - 25 489 сообщений).

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, в МОЗ назвали главные условия для быстрого снятия карантинных ограничений.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал некоторое смягчение ограничительных мер, но продленный карантин пройдет без ослаблений.