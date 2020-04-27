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27 квітня 2020, понеділок, 09:10 36
Світ 2020-04-27T09:12:10+03:00
Українські Новини
У всьому світі на коронавірус захворіли майже 3 млн осіб. Де найбільше хворих

У всьому світі на коронавірус захворіли майже 3 млн осіб. Де найбільше хворих

Валерия Драгомирова
Поширення коронавірусу, коронавірус у світі, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

І поки в Ухані в лікарнях не залишилося пацієнтів з коронавірусом, кількість інфікованих Covid-19 у всьому світі складає 2 971 639 осіб, одужали - 866 тис. осіб.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.

Станом на 27 квітня, у трійці лідерів США, Іспанія та Італія.

Найбільше хворих у Сполучених Штатах. У країні виявили 965 910 випадків зараження (5 259 за добу).

В Іспанії 226 629 хворих на коронавірус (2 870 за добу).

В Італії за добу зафіксували ще 2 324 випадків Covid-19. Загальна кількість заражених - 197 675 осіб.

Більше 100 000 хворих ще в чотирьох країнах:

  • Франція - 162 220 випадків, померли 22 890 осіб, одужали 45 681;
  • Німеччина - 157 770 випадків, померли 5976 людина, одужали 112 тис.;
  • Великобританія - 154 037 випадків, померли 20 795 осіб, одужали 778;
  • Туреччина - 110 130 випадків, померли 2805 осіб, одужали 29 140.

Як повідомляли Українські Новини, Італія відновить роботу підприємств на початку травня, школи будуть закриті до вересня.


Крім того, в США готуються до ослаблення карантину і очікують повернення коронавірусу.

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