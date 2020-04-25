Тельцам следует отдохнуть, а Козерогам необходимо избегать ссор — гороскоп от Павла Глобы на 26 апреля

После спокойной субботы многим знакам зодиака придется хорошенко поработать в воскресенье. Звезды приготовили для них массу задач. Работа, личные проблемы, уборка по дому и занятия спортом - это неполный список того, чем придется заняться в этот день. А подробнее о том, с чем столкнутся все знаки зодиака в воскресенье, 26 апреля, рассказал Павел Глоба.

Овен

Личные проблемы могут помешать Овнам сосредоточиться на рабочих делах, потому звезды советуют разграничивать эти два фронта. Будьте последовательны в своих действиях и контролируйте свои эмоции.

Телец

Тельцам в воскресенье следует немного притормозить, иначе выгорание, стресс и плохое самочувствие им обеспечены. Новые проекты звезды советуют перенести на другой день, а в вокресенье заняться своим здоровьем физическим и психологическим. Здоровое питание и медитация обязательно должны быть в списке важных дел.

Близнецы

У Близнецов не все пойдет, как они запланировали, особенно в рабочей сфере. Не стоит принимать все близко к сердцу – это явление временное. Лучше обратите внимание на семейные дела. Звезды уверяют, что только так предствители этого знака смогут сбалансировать две сферы жизни.

Рак

В воскресенье Раки смело могут браться за дела, которые ранее откладывали, едь в этот день у них все получится. Чтобы сохранить деньги, никому не следует их кому-нибудь одалживать или совершать масштабные покупки.

Лев

Если Львы смогут разнообразить свои рабочие обязанности и свободное время, тогда уже к вечеру насладятся плодотворным днем. В отношениях с любимым человеком представителям этого знака предстоит больше отдавать, чем получать, но так должно быть, просто примите это.

Дева

Профессиональные успехи будут радовать Дев с самого утра. Предавителям этого знака придется плотно поработать в воскресенье, но результат и непременно порадует. А вечер звезды советуют провести в компании близких людей.

Весы

Весам придется брать на себя ответственность за все дела, с которыми им придется столкнуться в воскресенье. Их мнение может во многих вопросах не совпадать с мнением окружающих, но не стоит из этого делать проблему. Все вопросы можно решить спокойно.

Скорпион

В этот день Скорпионы смело могут планировать свой день до мелочей – все будет успешно реализовано. Чтобы в работе все получалось, представителям этого знака следует придерживайтесьться расписания и строго соблюдать дедлайны. В личных делах будет царить любовь и понимание.

Стрелец

Все вопросы, которые связаны с работой или социализацией Стрельцов, будут решаться просто. Поэтому подписание важных документов пройдет успешно. Вечером представителей этого знака ждет отдых в приятной компании родных людей.

Козерог

Все, что Козероги запланируют в этот день, они успешно реализуют. Потому звезды советуют писать в свой план, как можно больше различных дел. Но представителям этого знака зодиака не следует торопить события, это касается, как рабочих вопросов, так и личных. Также Козерогам нужно избегать выяснения отношений и ссор.

Водолей

Водолеев ждет удачный период для начала предпринимательской деятельности. Звезды уверяют, что предствители этого знака смело могут браться за новые дела и не бояться экспериментировать. Если Водолеи все же допустят ошибку – никаких серьезных последствий это иметь не будет. Поэтому, не бойтесь и идите вперед.

Рыбы

Все вопросы, касательно работы, лучше перенести на другое время. Иначе могут возникнуть недопонимания с начальством и недовольство коллег. Рыбам это не нужно, поэтому им лучше сконцентрироваться на себе и тех делах, которые приносят удовольствие.

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