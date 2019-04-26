Фото дня: ночью Припять снова "ожила"

Через 33 года после аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986-м в Припяти провели акцию-флешмоб.

Об этом говорится в сообщении на странице организаторов Chornobyl.33

Так, в ночь с 25 на 26 апреля 2019 в 1:24, в момент взрыва на Чернобыльской АЭС, в оставленном городе энергетиков Припять зажгли 33 свечи в память о людях, которых с нами больше нет, в память о детях, живых и нерожденных, в память о том, что крупнейшая техногенная катастрофа произошла именно здесь.

Свечи в Припяти зажгут 33 человека - бывшие жителей города, ликвидаторы, сотрудники зоны отчуждения, деятели культуры, журналисты и представители общественности.

Акция памяти в Припяти. Фото: fаcebook.com / Паша Флореску

Как сообщали Українські Новини, 6 апреля 1986 года произошел взрыв на 4-м энергоблоке ЧАЭС, ставший причиной самой масштабной техногенной катастрофы в мировой истории.

Для изоляции разрушенного энергоблока в течение 1986 года над ним был построен бетонный саркофаг, известный как объект "Укрытие".

В 2016 году было завершено надвижение на старый саркофаг нового конфайнмента, срок эксплуатации которого составляет 100 лет.

Приемочные испытания конфайнмента над энергоблоком №4 ЧАЭС завершены.

В сети впервые показали новый конфайнмент над 4-м энергоблоком ЧАЭС изнутри.

В годовщину Чернобыльской трагедии завершили испытания защитного сооружения над энергоблоком АЭС.