Фото дня: ночью Припять снова "ожила"

Через 33 года после аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986-м в Припяти провели акцию-флешмоб.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице организаторов Chornobyl.33\r\nТак, в ночь с 25 на 26 апреля 2019 в 1:24, в момент взрыва на Чернобыльской АЭС, в оставленном городе энергетиков Припять зажгли 33 свечи в память о людях, которых с нами больше нет, в память о детях, живых и нерожденных, в память о том, что крупнейшая техногенная катастрофа произошла именно здесь.\r\nСвечи в Припяти зажгут 33 человека - бывшие жителей города, ликвидаторы, сотрудники зоны отчуждения, деятели культуры, журналисты и представители общественности.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nАкция памяти в Припяти. Фото: fаcebook.com \/ Паша Флореску\r\nКак сообщали Українські Новини, 6 апреля 1986 года произошел взрыв на 4-м энергоблоке ЧАЭС, ставший причиной самой масштабной техногенной катастрофы в мировой истории.\r\nДля изоляции разрушенного энергоблока в течение 1986 года над ним был построен бетонный саркофаг, известный как объект "Укрытие".\r\nВ 2016 году было завершено надвижение на старый саркофаг нового конфайнмента, срок эксплуатации которого составляет 100 лет.\r\nПриемочные испытания конфайнмента над энергоблоком №4 ЧАЭС завершены.\r\nВ сети впервые показали новый конфайнмент над 4-м энергоблоком ЧАЭС изнутри.\r\nВ годовщину Чернобыльской трагедии завершили испытания защитного сооружения над энергоблоком АЭС.