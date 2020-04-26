25 апреля госпитализированы 123 больных коронавирусом. Всего проведено 5,6 тыс. ПЦП-тестов, — Минздрав

Пока в Украине за минувшие сутки зафиксировали почти 500 случаев заражения коронавирусом, в течение субботы, 25 апреля, были госпитализированы 123 больных с COVID-19.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Было госпитализировано 123 человека", — сказал он.

Среди 492 человек, у которых 25 апреля была подтверждена коронавирусная инфекция, 41 ребенок и 101 медработник.

Всего с начала эпидемии заболели 586 детей и 1 676 медработников.

Кроме того, министр рассказал, что за прошедшие сутки осуществлено 5 596 исследований методом ПЦР.

При этом в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья 24 апреля поступило 873 сообщения о подозрении на коронавирусную инфекцию (с начала года - 24 842 сообщений).

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве показали график скорости распространения COVID-19 в Украине. Согласно ему, первый случай коронавируса зафиксировали 3 марта. Быстрее всего инфекция распространялась в Ивано-Франсковской области.

Тем временем, Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина. Первый этап выхода из карантина будет вводиться, если в течение 10 дней подряд соотношение зафиксированных случаев заболевания коронавирусом среди всех заболевших не меняется или удерживается в пределах 5%.