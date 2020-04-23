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23 апреля 2020, четверг, 15:40 783
Медицина 2020-04-23T15:46:23+03:00
Українські Новини
Большинство киевских частных клиник не проводят диагностику и плановые операции на карантине

Большинство киевских частных клиник не проводят диагностику и плановые операции на карантине

Ярина Вацяк
Карантин, Операции, Коронавирус, Диагностика, частные клиники
Медицина. Фото: pixabay
Медицина. Фото: pixabay

В большей части крупных киевских частных клиник отмечают необходимость возобновления проведения плановых операций и сложной диагностики пациентов во время карантина, какоторый продлил до 11 мая.

Об этом Українським Новинам сообщили представители частных клиник, передают Українські Новини.

В сети частных клиник "Добробут" с 20 марта проведение плановых операций и диагностики пациентов в клиниках не проводят; такие меры предусмотрены до окончания карантина.

Спрос на плановые операции и сложные диагностические манипуляции (например, колоноскопию или эндоскопию) сократился.

Представители "Добробута" также отмечают необходимость возобновления проведения плановых операций и диагностических манипуляций.

В сети клиник "Медиком" на период карантина проведение плановых операций и сложных диагностических манипуляций было приостановлено, стационар в клиниках закрыт.

Представитель "Медикома" отмечает, что спрос на эти процедуры не сократился и, вероятно, даже стал больше; возобновление проведения плановых операций и сложных диагностических манипуляций в клинике считают необходимым.

В клиниках сети "Into-Sana" проводят несложные плановые операции, а также такие сложные диагностические манипуляции как гастроскопия и колоноскопия при условии, что случай является неотложным.

Также представитель отметил, что в клиниках сети спрос на плановые операции и диагностику пациентов также сократился, поскольку пациенты сами пытаются перенести дату операции или диагностической операции, если это возможно.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав составил список операций, разрешенных в период карантина.

Тем временем Кличко рассказал, как Киев будет выходить из карантина.

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