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25 апреля 2020, суббота, 21:19 2133 Карта
Общество 2020-04-25T21:20:15+03:00
Українські Новини
Дождь со снегом и порывистый ветер. В воскресенье испортится погода

Дождь со снегом и порывистый ветер. В воскресенье испортится погода

Надежда Комендантова
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Похолодание. Фото: mbookstore.com
Похолодание. Фото: mbookstore.com

В то время, как циклон Walli зальет Украину дождями с грозами, 26 апреля в Киеве облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +13…+15 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Карпатах ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь, температура ночью 0…+5 градусов, днем +4…+9 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +12…+14 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +2…+4 градусов, днем +13…+15 градусов.

В Сваляве ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью умеренный, местами значительный дождь, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+17 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью умеренный, местами значительный дождь, днем умеренный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+17 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +15…+20 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Ялте ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 26 апреля от Укргидрометцентра.Прогноз погоды в Украине на 26 апреля от Укргидрометцентра.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

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