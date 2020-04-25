Запоріжжя закрило гуртожиток через спалах коронавірусу

Запоріжжя закрило гуртожиток на карантин через 11 випадків коронавірусної інфекції, на яку в Україні захворіли понад 8 тис. осіб.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Запорізької міської ради, передають Українські Новини.



Мер Запоріжжя Володимир Буряк дав завдання негайно зібрати міську комісію з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації з приводу виявлення вогнища зараження людей коронавірусом.



"Відомо, що в одному з гуртожитків в Олександрівському районі виявлено 11 хворих на коронавірусну інфекцію. Проводяться відповідні протиепідемічні заходи: гуртожиток закрито і буде проведена санітарна обробка, а всім його жителям зроблять тести на виявлення коронавірусу", - сказано в повідомленні.



Міська влада закликає запорожців дотримуватися вимог карантину і не виходити на вулицю.



Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірус у Вишневому (Києво-Святошинський район Київської області), де було виявлено спалах захворювання в гуртожитку, 23 квітня збільшилася на 38 осіб до 101. Гуртожиток також закрито на карантин.