підписатися на розсилку
26.9 27.35
28.85 29.5
˟
25 квітня 2020, субота, 17:52 10
Суспільство 2020-04-25T17:54:08+03:00
Українські Новини
Запоріжжя закрило гуртожиток через спалах коронавірусу

Запоріжжя закрило гуртожиток через спалах коронавірусу

Валерия Драгомирова
Гуртожиток, Коронавірус, коронавірус в Запоріжжі
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Запоріжжя закрило гуртожиток на карантин через 11 випадків коронавірусної інфекції, на яку в Україні захворіли понад 8 тис. осіб.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Запорізької міської ради, передають Українські Новини.

Мер Запоріжжя Володимир Буряк дав завдання негайно зібрати міську комісію з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації з приводу виявлення вогнища зараження людей коронавірусом.

"Відомо, що в одному з гуртожитків в Олександрівському районі виявлено 11 хворих на коронавірусну інфекцію. Проводяться відповідні протиепідемічні заходи: гуртожиток закрито і буде проведена санітарна обробка, а всім його жителям зроблять тести на виявлення коронавірусу", - сказано в повідомленні.

Міська влада закликає запорожців дотримуватися вимог карантину і не виходити на вулицю.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірус у Вишневому (Києво-Святошинський район Київської області), де було виявлено спалах захворювання в гуртожитку, 23 квітня збільшилася на 38 осіб до 101. Гуртожиток також закрито на карантин.

Більше новин про: Гуртожиток Коронавірус коронавірус в Запоріжжі

У Києві за добу 37 нових випадків коронавірусу. В якому районі найбільше заражень
Коли розпочнеться перший етап плану Шмигаля по виходу з карантину і що дозволять
Новини
Запоріжжя закрило гуртожиток через спалах коронавірусу 17:52
Вихід з карантину. Що дозволять на третьому етапі 16:50 Інфографіка
У Збройних силах вже 57 хворих на коронавірус, — Міноборони 14:48
Херсонська область закриває три населених пункти через нові випадки коронавірусу 14:24
План Шмигаля по виходу з карантину: коли почнеться другий етап і що дозволять українцям 13:52 Інфографіка
більше новин
Ярославський розповів сокровенне про своє президентство в "Металісті" 20:18
"Енергоатом" спочатку виклав, а потім видалив прес-релізи про ситуацію з енергоблоками АЕС 22:03
Київська клінічна лікарня отримала новий наркозно-дихальний апарат від Бориса Ложкіна 13:00
П'ятирічна боротьба із репресивною машиною: Буча відстояла право на свої межі, - Федорук 11:19
Методологія "Укравтодору" базована на європейському досвіді, - Кава 13:13
більше новин
Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину 21:55 Інфографіка
Fitch підтвердив рейтинг України B, але погіршив прогноз 21:19
Нацрада з телебачення обрала своєю головою Ольгу Герасим'юк 19:57
Арахамія заявив, що в Грузії будуть великі проблеми, в разі відкликання з України посла через Саакашвілі 18:48
У світі від коронавірусу померли майже 200 тисяч осіб. Дані на 25 квітня 08:22 Інфографіка
більше новин
За добу майже півтисячі нових випадків коронавірусу. В Україні вже понад 8 тис. хворих
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok