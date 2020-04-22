День Земли в Google. Компания создала тематический дудл к празднику и игру о пчелах

После того, как компания Google призвала людей всего мира сидеть дома, она обратилась к важному празднику, который отмечают сегодня — Дню земли. Поэтому поисковик Google разработал тематический дудл. Его главная героиня — пчела.

Дудл не только сообщает о важности праздника или пчел, но и предлагает сыграть в игру, в которой пользователь может попробовать опылять растения. Задача проста: нужно водить пчелу от цветка к цветку, собирать пыльцу и опылять растения пыльцой от такого же цветка. В конечном итоге нужно, чтобы по всей земле зацвели цветы.

Во время игры можно узнать интересные факты о пчеле и ее важную роль на планете. Например, если бы не эти насекомые, то не было бы двух третей урожая на Земле и 85 % цветковых растений.

Таким образом поисковик хочет обратить внимание людей на проблему массового вымирания пчел.

Как сообщали Українські Новини, День земли — не единственный социальный проект, на котоый компания Google обратила внимание. 9 апреля Google выпустил дудл с благодарностью всем работникам коммунальных служб.

Ранее сообщалось о том, что означают дудлы от Google с благодарностями борцам с коронавирусом.