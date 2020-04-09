Google выпустил дудл благодарности всем работникам коммунальных служб

Компания Google поблагодарила всех работников коммунальных служб новым дудлом.

Известно, что работники ЖКХ, а также медики, и работники супермаркетов несут большую ответственность, работая во время карантина из-за коронавируса.

Новый дудл ведет на страницу с благодарностью работникам коммунальных служб.

"Covid-19 продолжает влиять на общество во всем мире, люди объединяются, чтобы помогать друг другу, как никогда. Мы запускаем серию Doodle, чтобы отметить и почтить всех тех, кто находится на передовой. Сегодня мы хотим сказать: Спасибо! Всем работникам коммунальных служб", - говорится в сообщении компании.

Администрация Google сообщает, что в ближайшее время планирует выпустить серию логотипов, чтобы поблагодарить тех людей, которые спасают зараженных коронавирусом, противодействуют распространению вируса.

Как сообщали Українські Новини, ранее Google поздравил всех женщин с 8 марта.

Кроме того, количество заболевших коронавирусом в мире по последним данным составляет 1,5 млн человек.

Тем временем, в Украине госпитализировали 40 детей с коронавирусом.