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09 апреля 2020, четверг, 12:49 446
Жизнь 2020-04-09T12:51:02+03:00
Українські Новини
Google выпустил дудл благодарности всем работникам коммунальных служб

Google выпустил дудл благодарности всем работникам коммунальных служб

Елизавета Кесельман
Google, Коммунальщики, дудл, День работников ЖКХ, Благодарность от Google

Компания Google поблагодарила всех работников коммунальных служб новым дудлом.

Известно, что работники ЖКХ, а также медики, и работники супермаркетов несут большую ответственность, работая во время карантина из-за коронавируса.

Новый дудл ведет на страницу с благодарностью работникам коммунальных служб.

 

"Covid-19 продолжает влиять на общество во всем мире, люди объединяются, чтобы помогать друг другу, как никогда. Мы запускаем серию Doodle, чтобы отметить и почтить всех тех, кто находится на передовой.   Сегодня мы хотим сказать: Спасибо! Всем работникам коммунальных служб", - говорится в сообщении компании.

Администрация Google сообщает, что в ближайшее время планирует выпустить серию логотипов, чтобы поблагодарить тех людей, которые спасают зараженных коронавирусом, противодействуют распространению вируса.

Как сообщали Українські Новини, ранее Google поздравил всех женщин с 8 марта. 

Кроме того, количество заболевших коронавирусом в мире по последним данным составляет 1,5 млн человек. 

Тем временем, в Украине госпитализировали 40 детей с коронавирусом. 

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