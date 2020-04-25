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  • Киевская клиническая больница получила новый наркозно-дыхательный аппарат от Бориса Ложкина
25 апреля 2020, суббота, 13:00 925
Политика 2020-04-25T13:15:44+03:00
Українські Новини
Киевская клиническая больница получила новый наркозно-дыхательный аппарат от Бориса Ложкина

Киевская клиническая больница получила новый наркозно-дыхательный аппарат от Бориса Ложкина

Надежда Комендантова
Медоборудование, Коронавирус, Борис Ложкин
Фото: Борис Ложкин
Фото: Борис Ложкин

Фонд Бориса Ложкина поддерживает киевлян и команду Виталия Кличко в борьбе с коронавирусом. В этих целях Фонд приобрел и передал Киевской клинической больнице №15 современный наркозно-дыхательный аппарат WATO EX-20, сообщил в Facebook Борис Ложкин.

Он отметил, что Киев стал одним из крупнейших очагов распространения коронавируса в Украине, а число заболевших в столице превысило 1 000 человек.

"Опыт других стран показывает, что уровень оснащенности больниц во время эпидемии коронавируса оказывает решающее влияние на эффективность медицинской помощи. Поэтому настолько важна поддержка клиник и врачей. Абсолютно любая. Особенно в Украине, где состояние системы здравоохранения далеко от идеального", - подчеркнул Ложкин.

Переданный Фондом аппарат способен поддерживать дыхательные функции пациентов всех возрастов, включая детей. "Эта универсальность имеет большое значение, поскольку в случае пиковой нагрузки на отделения интенсивной терапии аппарат может быть использован для любых пациентов, оказавшихся в критическом состоянии", - отмечают в Фонде Бориса Ложкина.

WATO EX-20 построен на новейшей анестезиологической архитектуре и обладает интеллектуальной системой учета необходимого объема воздуха. С его помощью в больнице будут оказывать эффективную медицинскую помощь больным в средней и тяжелой стадиях заболевания.

Еще одним из преимуществ нового аппарата является простота эксплуатации, поэтому медперсонал клиники сможет научиться работать с ним в самые сжатые сроки.

Напомним, это уже не первая помощь Фонда Бориса Ложкина столичным медикам. Не так давно врачи Института отоларингологии имени профессора А.С. Коломийченко НАМН Украины получили от Надежды Шаломовой и Бориса Ложкина защитные комбинезоны, респираторы последнего поколения, защитные очки и одноразовые перчатки.

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