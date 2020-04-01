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  • Борис Ложкин передал Институту отоларингологии комплекты защиты от коронавируса
01 апреля 2020, среда, 13:39 660
Политика 2020-04-01T14:15:02+03:00
Українські Новини
Борис Ложкин передал Институту отоларингологии комплекты защиты от коронавируса

Борис Ложкин передал Институту отоларингологии комплекты защиты от коронавируса

Татьяна Зотова
Медицина, Врачи, Пандемия, Ложкин, Коронавирус
Борис Ложкин Фото: JCU
Борис Ложкин Фото: JCU

Президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин и его жена Надежда Шаломова передали Институту отоларингологии имени профессора А.С. Коломийченко НАМН Украины защитные комбинезоны, респираторы последнего поколения, защитные очки и одноразовые перчатки.

Как сообщил Ложкин у себя в Facebook, в этом Институте работают лучшие украинские специалисты в области проблем носа, горла и ушей - именно тех органов, которые первыми встречают вирус COVID-19.

"Важно, чтобы сами врачи при этом были абсолютно защищены", - отметил Ложкин.

Он подчеркнул, что любой врач-терапевт, педиатр, стоматолог, офтальмолог и тем более отоларинголог (ЛОР) - находится в группе повышенного риска, еще более высокого, чем пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

"Все врачи, вне зависимости от их специализации, не могут работать, избегая контакта с пациентами. Поэтому так важно обеспечить врачей максимальными средствами защиты, чтобы у них была возможность продолжать оказывать помощь всем, кто в ней нуждается", - написал Ложкин.

Напомним, ранее Борис Ложкин сообщил об установке в Центре детской гепатологии техники, которая была куплена на средства с благотворительного аукциона "Искусство ради жизни".

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