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25 апреля 2020, суббота, 08:22 142 Инфографика
Медицина 2020-04-25T08:32:43+03:00
Українські Новини
В мире от коронавируса умерли почти 200 тысяч человек. Данные на 25 апреля

В мире от коронавируса умерли почти 200 тысяч человек. Данные на 25 апреля

Надежда Комендантова
Коронавирус, Коронавирус в мире, Пандемия коронавируса, статистика коронавируса, Заболеваемость коронавирусом
Распространение пандемии коронавируса на планете. Фото:who.int
Распространение пандемии коронавируса на планете. Фото:who.int

В то время, как Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина, во всем мире от коронавируса умерли 196 тысяч человек, вылечились – более 782 тысяч человек. В то же время количество активных случаев составляет 1 миллион 834 тысячи.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

В частности, в США зарегистрировали 925 тысяч заражений, из них – 52 тысячи летальных случаев. Побороли заболевания 110 тысяч инфицированных.

За последние сутки в Штатах подтвердили почти 39 тысяч новых заражений. Жертвами болезни за это время стал 1951 человек.

В Испании зафиксировали 219 тысяч больных коронавирусом, из них умерли 22,5 тысяч человек и вылечились 92 000.

С начала вспышки болезни в Италии обнаружили 192 тысячи заражений. Число смертей составляет почти 26 тысяч. Выздоровели от COVID-19 более 60 000 больных.

Франция подтвердила почти 160 тысяч случаев инфицирования, Германия – 154 тысячи, Великобритания – 144 тысячи, Турция – почти 105 тысяч, Иран – более 88 тысяч, Россия – почти 69 тысяч, Бразилия – 53 тысячи.

Значительное количество тех, кто выздоровел, также зарегистрировано в Германии – почти 107 тысяч.

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал некоторое смягчение ограничительных мер в Украине, но продленный карантин пройдет без ослаблений. Музеи и библиотеки открывать не будут.

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