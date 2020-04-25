Как правильно убрать в доме, чтобы уберечь себя и близких от коронавируса, – эпидемиолог

Во время эпидемии очень важно соблюдать чистоту и дезинфекцию в доме, поскольку эти составляющие играют одну из ключевых ролей для того, чтобы уберечь себя от заражения коронавирусом. О том, как правильно убирать в доме, чтобы уберечь себя и своих близких от инфицирования, рассказала эпидемиолог, заведующая отделением оценки рисков и инфекционного контроля Охматдета Екатерина Сояк в программе "Контролер" на канале "Украина".

По словам врача, во время эпидемии не стоит убирать в доме с особым вниманием, если у вас в доме все здоровы:

"Для дома, для бытовых условий, я бы советовала просто проводить влажную уборку или моющими средствами, или как вы это делали обычно. Если же кто-то дома болеет, действительно лечится в домашних условиях, тогда надо использовать дезинфектанты, больше внимания уделять дезинфекции пола, поверхностей вокруг вашего больного родственника", – рассказала Екатерина Сояк.

Эпидемиолог советует для каждого помещения завести отдельную тряпку, чтобы не переносить микробы, например, из туалета в другую комнату. Хранить такие средства следует в отдельном месте.

Также Екатерина Сояк подчеркнула, что некоторый инвентарь может быть источником бактерий и вирусов, например, швабра:

"О деревянных вообще не стоит говорить, потому что деревянные - это пористая поверхность, в которой остаются все микробы, вирусы, любые патогены. Они могут долгое время держаться на такой поверхности. Поэтому специальный инвентарь следует выбирать из пластмассы, чтобы он легко обеззараживался", – утверждает эксперт.

Екатерина Сояк также отметила, что обычное, не туалетное мыло и спирт являются эффективными средствами для регулярного протирания ручек дверей, ключей и кранов. Кроме того, эпидемиолог отметила, что двукратное распыление даже спиртосодержащим антисептиком на руки не защитит от заражения.

"Мы должны понимать, что если мы хотим качественно обработать руки, то нам важно распылить антисептик раз 20 на одни руки. Только тогда мы можем увлажнить всю кожу. До 20 секунд мы должны втирать в кожу рук. И только так можно надеяться, что наши руки чистые", – отметила эпидемиолог.

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