Під Києвом у ще двох гуртожитках спалах коронавіруса

Коронавірус у Київській області виявили ще у двох гуртожитках. Про це на брифінгу розповів тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

За його словами, на сьогодні триває санітарна обробка ще двох гуртожитків, де виявлені випадки коронавіруса.

"Перший - у Бориспільському районі в селі Петропавлівське. У гуртожитку проживає інфікована медпрацівниця, з родиною вона займає окреме крило з власною кухнею та санвузлом. Всього там 43 мешканця, у всіх взяли зразки на ПЛР-тест", - зазначив Володін.

Другий випадок був виявлений в Гостомелі у військовослужбовця Національної гвардії, який з родиною проживає у гуртожитку.

"Хворобу виявили під час планової перевірки. Зараз він в інфекційному відділенні Ірпінської центральної міської лікарні. У членів його сім'ї взяли необхідні аналізи", - додав Володін.

Як захиститися від коронавіруса:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні продовжили карантин: до його закінчення залишилося 17 днів.

Також поминальні дні, які повинні були відбутися на наступні вихідні після Великодня, 25-26 квітня, в Києві перенесли через карантину у зв'язку з коронавірусом.