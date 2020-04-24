70%-й спирт можно использовать как средство для дезинфекции, - вирусолог

Пока в Минздраве рассказали, как проводить заключительную дезинфекцию при коронавирусе, 70%-й спирт, который продается в аптеке, можно использовать как средство для дезинфекции.

Об этом Українським Новинам сообщил старший научный сотрудник государственного учреждения "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского" Национальной академии медицинских наук Виктор Мариевский.

"70%-й спирт можно использовать для дезинфекции поверхностей и рук", - сказал он.

По его словам, большинство дезинфекторов являются эффективными против коронавируса, поскольку он слабо выживает на поверхности.

Мариевский рекомендует покупать дезинфицирующие средства, проверенные Министерством здравоохранения, что зачастую указывается на упаковке, так как Минздрав проверяет их эффективность вплоть до самых стойких вирусов.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрспирт" будет производить сырье для антисептиков до мая.

30 марта Верховная Рада установила нулевую ставку акцизного налога на спирт для производства дезинфицирующих средств до 31 мая 2020 года.