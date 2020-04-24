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24 апреля 2020, пятница, 16:48 329
Общество 2020-04-24T17:08:10+03:00
Українські Новини
70%-й спирт можно использовать как средство для дезинфекции, - вирусолог

70%-й спирт можно использовать как средство для дезинфекции, - вирусолог

Ольга Фандорина
Спирт, Коронавирус, дезинфекция, Спирт для дезинфекции
Коронавирус. Антисептик. Фото: freepik
Коронавирус. Антисептик. Фото: freepik

Пока в Минздраве рассказали, как проводить заключительную дезинфекцию при коронавирусе, 70%-й спирт, который продается в аптеке, можно использовать как средство для дезинфекции.

Об этом Українським Новинам сообщил старший научный сотрудник государственного учреждения "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского" Национальной академии медицинских наук Виктор Мариевский.

"70%-й спирт можно использовать для дезинфекции поверхностей и рук", - сказал он.

По его словам, большинство дезинфекторов являются эффективными против коронавируса, поскольку он слабо выживает на поверхности.

Мариевский рекомендует покупать дезинфицирующие средства, проверенные Министерством здравоохранения, что зачастую указывается на упаковке, так как Минздрав проверяет их эффективность вплоть до самых стойких вирусов.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрспирт" будет производить сырье для антисептиков до мая. 

30 марта Верховная Рада установила нулевую ставку акцизного налога на спирт для производства дезинфицирующих средств до 31 мая 2020 года.

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