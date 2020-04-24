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24 квітня 2020, пʼятниця, 16:48 11
Суспільство 2020-04-24T18:15:02+03:00
Українські Новини
70%-й спирт можна використовувати як засіб для дезінфекції, - вірусолог

70%-й спирт можна використовувати як засіб для дезінфекції, - вірусолог

Ольга Фандорина
Спирт, дезінфікуючий засіб, Дезинфекція, Засіб для дезинфекції
Коронавірус. Антисептик. Фото: freepik
Коронавірус. Антисептик. Фото: freepik

Поки у МОЗ розповіли, як проводити заключну дезінфекцію при коронавирусе, 70%-й спирт, який продається в аптеці, можна використовувати як засіб для дезінфекції.

Про це Українським Новинам повідомив старший науковий співробітник державної установи "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського Національної академії медичних наук Віктор Марієвський.

"70%-й спирт можна використовувати для дезінфекції поверхонь і рук", - сказав він.

За його словами, більшість дезінфекторів є ефективними проти коронавіруса, оскільки він слабо виживає на поверхні.

Марієвський рекомендує купувати дезінфікуючі засоби, перевірені Міністерством охорони здоров'я, що часто вказується на упаковці, так як Моз перевіряє їх ефективність аж до самих стійких вірусів.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрспирт" буде виробляти сировину для антисептиків до травня.

30 березня Верховна Рада встановила нульову ставку акцизного податку на спирт для виробництва дезінфікуючих засобів до 31 травня 2020 року.

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