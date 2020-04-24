Еще 1 военный ранен из-за обстрелов в зоне ООС в пятницу

Еще один украинский военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение из-за обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 24 апреля.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 24 апреля, в Луганской области вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил. Вследствие вражеского пулеметного огня один украинский военнослужащий получил ранения", - сказано в нем.

Пострадавший военный был оперативно доставлен в лечебное учреждение и ему предоставлена надлежащая медицинская помощь.

Отмечается, что такие действия боевиков безнаказанными не остались - огнем в ответ военные подавили активность противника.

Потери боевиков уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, военный получил огнестрельное осколочное ранение из-за обстрелов возле Лебединского в пятницу.

Вчера, 23 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 15 раз обстреляли позиции украинских военных. Ранение получили три защитника Украины.