Зеленский назначил нового ивано-франковского губернатора вместо Шмыгаля

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА) Виталия Федорива, который с 10 февраля временно исполнял эти обязанности в связи с увольнением губернатора Дениса Шмыгаля из-за перехода на работу в Кабинет Министров. Об этом говорится в указах Президента №154 и 155 от 24 апреля, передают Українськi Новини. "Освободить Федорива Виталия Васильевича от временного исполнения обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации. Назначить Федорива Виталия Васильевича председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации", - сказано в них. Зеленский также провел с ним встречу в Офисе Президента. "Глава государства поздравил его с назначением и пожелал успехов в работе на этом посту. Владимир Зеленский отметил важность решения актуальных проблем области. В частности, речь шла об экономическом развитии региона", - говорится в сообщении пресс-службы Президента. Федорив с ноября 2018 года занимал должность заместителя председателя Ивано-Франковской обладминистрации. В 2012-2016 годах он был заместителем начальника Государственной финансовой инспекции в Ивано-Франковской области. До этого, с 2001 года, Федорив работал в различных структурах Ивано-Франковской ОГА. Как сообщали Українськi Новини, в феврале Шмыгаль был уволен с должности председателя Ивано-Франковской обладминистрации, поскольку стал вице-премьер-министром - министром развития общин и территорий. 4 марта Шмыгаль стал премьер-министром.