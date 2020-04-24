Зеленский назначил нового ивано-франковского губернатора вместо Шмыгаля

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА) Виталия Федорива, который с 10 февраля временно исполнял эти обязанности в связи с увольнением губернатора Дениса Шмыгаля из-за перехода на работу в Кабинет Министров.

Об этом говорится в указах Президента №154 и 155 от 24 апреля, передают Українськi Новини.

"Освободить Федорива Виталия Васильевича от временного исполнения обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации. Назначить Федорива Виталия Васильевича председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации", - сказано в них.

Зеленский также провел с ним встречу в Офисе Президента.

"Глава государства поздравил его с назначением и пожелал успехов в работе на этом посту. Владимир Зеленский отметил важность решения актуальных проблем области. В частности, речь шла об экономическом развитии региона", - говорится в сообщении пресс-службы Президента.

Федорив с ноября 2018 года занимал должность заместителя председателя Ивано-Франковской обладминистрации.

В 2012-2016 годах он был заместителем начальника Государственной финансовой инспекции в Ивано-Франковской области.

До этого, с 2001 года, Федорив работал в различных структурах Ивано-Франковской ОГА.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале Шмыгаль был уволен с должности председателя Ивано-Франковской обладминистрации, поскольку стал вице-премьер-министром - министром развития общин и территорий.

4 марта Шмыгаль стал премьер-министром.