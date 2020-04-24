подписаться на рассылку
26.85 27.25
28.9 29.5
˟
24 апреля 2020, пятница, 15:54 80
Президент 2020-04-24T15:55:08+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил нового ивано-франковского губернатора вместо Шмыгаля

Зеленский назначил нового ивано-франковского губернатора вместо Шмыгаля

Надежда Комендантова
Назначение губернаторов, Губернатор, Федорив, Ивано-Франковская ОГА, Денис Шмыгаль
Федорив. Фото: Пресс-служба Офиса Президента Украины
Федорив. Фото: Пресс-служба Офиса Президента Украины

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА) Виталия Федорива, который с 10 февраля временно исполнял эти обязанности в связи с увольнением губернатора Дениса Шмыгаля из-за перехода на работу в Кабинет Министров.

Об этом говорится в указах Президента №154 и 155 от 24 апреля, передают Українськi Новини.

"Освободить Федорива Виталия Васильевича от временного исполнения обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации. Назначить Федорива Виталия Васильевича председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации", - сказано в них.

Зеленский также провел с ним встречу в Офисе Президента.

"Глава государства поздравил его с назначением и пожелал успехов в работе на этом посту. Владимир Зеленский отметил важность решения актуальных проблем области. В частности, речь шла об экономическом развитии региона", - говорится в сообщении пресс-службы Президента.

Федорив с ноября 2018 года занимал должность заместителя председателя Ивано-Франковской обладминистрации.

В 2012-2016 годах он был заместителем начальника Государственной финансовой инспекции в Ивано-Франковской области.

До этого, с 2001 года, Федорив работал в различных структурах Ивано-Франковской ОГА.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале Шмыгаль был уволен с должности председателя Ивано-Франковской обладминистрации, поскольку стал вице-премьер-министром - министром развития общин и территорий.

4 марта Шмыгаль стал премьер-министром.

Больше новостей о: Назначение губернаторов Губернатор Федорив Ивано-Франковская ОГА Денис Шмыгаль

Коронавирус в Киеве выявили еще у 9 священников. Всего 1122 инфицированных
Зеленский назначил нового ивано-франковского губернатора вместо Шмыгаля
Новости
С начала карантина МАУ выполнила 11 гуманитарных грузов и планирует выполнить еще 10 17:14
Гривна на межбанке с начала года обвалилась уже более чем на 14%. Курс валют на 24 апреля 17:09
Бойко назвал надругательством отказ Львова вернуть прах разведчика Кузнецова его родственникам 17:02
Коронавирус. Фото: freepik
В Виннице коронавирус обнаружили на фабрике, которая шьет защитные костюмы для медиков 17:00
Вирусолог допускает резкий всплеск заболеваемости коронавирусом после отмены карантина 17:00
больше новостей
Кому в апреле пересчитают пенсии и сколько добавят 05:30
Пенсионный фонд начал выплачивать "коронавирусную тысячу" 16:29
Пенсионный фонд начал платить "Вовыну тысячу", Нефедову выплатили сразу 194 07:00 Новости дня
Повлияет ли выплата "коронавирусной" тысячи на расчет субсидий. Решение Кабмина 05:30
Гробки-2020 перенесли: когда в Украине пройдут поминальные дни 06:30
больше новостей
В НАПК заявили, что Зеленский может не декларировать расходы на поездку в Оман 10:11
Глава Таможни Нефедов надбавками увеличил себе оклад в 6,5 раз 10:36 Документ
Аваков после проигрыша всех возможных судов по "раздаче оружия" решил вообще "засекретить" эту тему 07:15 Документ
Донецк переименовали в Сталино. Глава боевиков Пушилин подписал соответствующий указ 10:54
В Житомирской области вспыхнул новый масштабный лесной пожар 19:57
больше новостей
Министр из правительства Азарова претендует на пост замминистра финансов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok