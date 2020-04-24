На Мадагаскаре людям раздают чай из полыни от коронавируса, который лечит COVID-19, – СМИ

В то время, как в Мексике из-за коронавируса запретили производство пива Corona, на Мадагаскаре военные начали раздавать жителям отвар полыни "от коронавируса", который назвали Covid Organics. Об этом сообщает BBC.

Как передает ведомство, "лекарство" от смертельной инфекции разработали ученые Мадагаскарского института прикладных исследований, а представил его президент государства Андри Радзуэлина. Он сказал, что этот чай помог вылечить двух больных коронавирусом.

"Лечебный" чай сделан на основе полыни, которая якобы эффективна при лечении малярии, и других местных трав.

Президент заверил, что лично пьет отвар, чтобы показать, что продукт не убивает, а лечит.

Как передает ведомство, Всемирная организация здравоохранения отреагировала на новое снадобье и заявила, что нет никаких доказательств выздоровления от COVID-19 после "лечения" травяным чаем. Также в ВОЗ отметили, что они не рекомендуют самолечение коронавируса какими-либо лекарствами.

Как сообщали Українські Новини, ранее ВОЗ назвала три препарата, лидирующих среди испытаний вакцин от коронавируса