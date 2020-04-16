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16 апреля 2020, четверг, 10:17 178
Политика 2020-04-16T10:18:07+03:00
Українські Новини
Что делать беременным с подозрением на COVID-19: рекомендации МОЗ

Что делать беременным с подозрением на COVID-19: рекомендации МОЗ

Ольга Фандорина
МОЗ, Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус у беременных
Беременность. Фото: pixabay
Беременность. Фото: pixabay

Беременные женщины не являются более восприимчивыми к коронавирусной инфекции, чем другие люди. Об этом сообщает Центр общественного здоровья министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что в группе риска находятся беременные с сопутствующими патологиями: сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, хроническими заболеваниями легких, и прочее.

"Пока зафиксированы только два случая возможной вертикальной трансмиссии вируса. Передача, скорее всего, происходит от матери к новорожденному непосредственно после родов. Сейчас нет доказательств относительно антенатальной, интранатальной передачи или заражения через генитальные жидкости", - заверили в Центре.

Также, беременным женщинам с симптомами COVID-19 рекомендуют самоизолироваться и обязательно связаться с семейным врачом.

"Если у беременной с подозрением или подтвержденной коронавирусной инфекцией начинаются роды, ее перевозят в роддом. Вся хирургическая бригада должна быть одета в средства индивидуальной защиты", - сообщили в ЦОС.

ЦОЗ не дает беременным с подозрением или диагнозом COVID-19 каких-то особых рекомендаций относительно родов. По словам медиков, роды должны проходить с учетом акушерских показаний. Исключение - легочная недостаточность.

"В этом случае необходимо срочное родоразрешение", - говорят в Центре общественного здоровья.

Напомним, ранее в Ирпене коронавирус подтвердили у беременной женщины.

Также в Кировоградской области коронавирус обнаружили у 2 беременных и 1 ребенка.

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