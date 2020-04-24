SkyUp переоборудует пассажирские самолеты для перевозки грузов

В то время, как Azur Air начнет доставлять медоборудование и товары первой необходимости, авиакомпания SkyUp запустила грузовые перевозки, осуществив около 50 рейсов с марта.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українськi Новини.

"Первые грузовые рейсы компания уже выполнила в марте и апреле этого года (около 50 рейсов), транспортируя преимущественно грузы медицинского назначения", - сказано в нем.

Отмечается, что выполнение грузовых перевозок как части деятельности планировалось авиакомпанией еще до начала распространения коронавируса, а введение карантинных мероприятий в мировом масштабе ускорило внутренние процессы подготовки и дало толчок к более быстрому развитию нового направления в работе авиакомпании.

23 марта компания получила разрешение Госавиаслужбы на расширение хозяйственной деятельности с "перевозка пассажиров воздушным транспортом" до "перевозки пассажиров, опасных грузов воздушным транспортом".

На данный момент компания реконфигурировала 7 воздушных судов в соответствии с инструкциями относительно перевозки грузов пассажирскими самолетами - 4 Boeing 737-800 и 3 Boeing 737-900, еще 2 самолета будут переоборудованы в ближайшее время.

В частности, SkyUp согласовала частичное удаление блоков кресел для перевозки грузов в пассажирском салоне.

На данный момент основная часть полетов осуществляется за грузом в Китай, а оттуда - в страны Европы.

Согласно сообщению, после нормализации ситуации с распространением COVID-19 компания планирует продолжить свою работу в области грузовых перевозок и развивать это направление деятельности.

Ожидается, что работа и организация полетов будет спланирована таким образом, чтобы совместить пассажирские перевозки с перевозкой грузов, в частности при выполнении регулярных рейсов в багажных отделениях самолетов.

Как сообщали Українськi Новини, авиакомпания SkyUp приостановила регулярные рейсы до конца карантина.

Тем временем Зеленский мечтает о создании в Украине государственной авиационной компании и заверяет, что государство готово выделить необходимые на эти нужды средства.