Авиакомпания Azur Air начнет доставлять медоборудование и товары первой необходимости

Авиакомпания Azur Air ("Азур Эйр Украина", Закарпатская область) приняла решение осуществлять грузовые перевозки, в то время, как украинский самоле "Мрия" может войти в Книгу рекордов Гиннесса после доставки медгруза из Китая

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українськi Новини.

"Авиакомпания начала подготовку к выполнению грузовых перевозок на дальнемагистральных самолетах Boeing 767-300", - сказано в нем.

На данный момент руководство авиакомпании осуществляет организационные и технические мероприятия по частичному изменению конфигурации пассажирских самолетов Boeing 767-300 на грузовые, в частности, демонтаж пассажирских кресел и тому подобное.

Эти меры предпринимаются для того, чтобы обеспечить грузоподъемность пассажирских самолетов и перевозки в рамках гуманитарных рейсов медицинского оборудования и препаратов, товаров первой необходимости.

Отмечается, что это минимизирует негативное влияние экономического кризиса, обеспечит поступления налогов в государственный бюджет, улучшение противоэпидемической ситуации и избежание массового увольнения трудового коллектива авиакомпании.

Как сообщали Українськi Новини, Авиакомпания SkyUp запустила грузовые перевозки, осуществив около 50 рейсов с марта.

Также президент Владимир Зеленский мечтает о создании в Украине государственной авиационной компании и заверяет, что государство готово выделить необходимые на эти нужды средства.

"Азур Эйр Украина" - украинская авиакомпания туроператора Anex Tour.

Авиакомпания выполняет регулярные и чартерные перевозки и была дочерней авиакомпании "ЮТэйр"