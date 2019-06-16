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16 июня 2019, воскресенье, 08:56 122
Экономика мира 2019-06-16T09:08:34+03:00
Українські Новини
Трамп спрогнозировал исторический крах экономики США, если его не переизберут

Трамп спрогнозировал исторический крах экономики США, если его не переизберут

Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в случае избрания в 2020 году другого президента, США ждет крах экономики.

Об этом он написал на своей странице в микроблоге Twitter.

"Экономика Трампа устанавливает рекорды, и ей предстоит пройти долгий путь ... Однако, если кто-то, кроме меня, возьмет верх 2020 году (я хорошо знаю конкуренцию), произойдет крах рынка, подобного которому не было. Сохраните Америку большой", - написал Трамп.

Как сообщали Українські Новини, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что существующие торговые конфликты представляют основную угрозу для роста мировой экономики. По оценке МВФ, тарифный конфликт между Китаем и Соединенными Штатами Америки может привести к снижению мирового ВВП на 0,5 процента (или 455 млрд долларов) в 2020 году.

Кроме того, Международный валютный фонд в январе ухудшил свой прогноз экономического роста на 2019 и 2020 годы. По мнению экспертов Фонда, мировая экономика в 2019 году вырастет на 3,5 процента, а в 2020 году - на 3,6 процента

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