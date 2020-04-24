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24 апреля 2020, пятница, 12:25 17
Медицина 2020-04-24T12:26:14+03:00
Українські Новини
Препараты для лечения ревматоидных заболеваний планируют продавать по электронному рецепту

Препараты для лечения ревматоидных заболеваний планируют продавать по электронному рецепту

Елена Новикова
Доступные лекарства, Ревматоидные заболевания, Гидроксихлорохин, Электронный рецепт
Лекарства. Фото: pixabay
Лекарства. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения рассчитывает на запуск продаж препаратов для лечения ревматоидных заболеваний, которые внесли в программу доступных лекарств, по электронному рецепту до 4 мая.

Об этом в ходе брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передают Українськi Новини.

"Особенно щекотливой темой является обеспечение больных с ревматоидными заболеваниями. Компания-производитель уже доставила в Украину первую партию препарата, который в ближайшее время будет поставлен в аптечную сеть. Как только Национальная служба здоровья включит работу электронного рецепта для этих пациентов, они смогут получить препарат для проведения базовой терапии. Думаю, эта техническая процедура закончится на следующей неделе", - сказала она.

Ранее Кабинет Министров внес препараты для лечения хронических ревматоидных заболеваний, в том числе гидроксихлорохин, в программу доступных лекарств.

Как сообщали Українськi Новини, "Плаквенил" содержит действующее вещество гидроксихлорохин, которое Минздрав внес в протокол лечения тяжелых форм COVID-19.

Также с апреля 2019 года уркаинцы начали получать препараты по электронному рецепту.

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