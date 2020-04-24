Препараты для лечения ревматоидных заболеваний планируют продавать по электронному рецепту

Министерство здравоохранения рассчитывает на запуск продаж препаратов для лечения ревматоидных заболеваний, которые внесли в программу доступных лекарств, по электронному рецепту до 4 мая.

Об этом в ходе брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передают Українськi Новини.

"Особенно щекотливой темой является обеспечение больных с ревматоидными заболеваниями. Компания-производитель уже доставила в Украину первую партию препарата, который в ближайшее время будет поставлен в аптечную сеть. Как только Национальная служба здоровья включит работу электронного рецепта для этих пациентов, они смогут получить препарат для проведения базовой терапии. Думаю, эта техническая процедура закончится на следующей неделе", - сказала она.

Ранее Кабинет Министров внес препараты для лечения хронических ревматоидных заболеваний, в том числе гидроксихлорохин, в программу доступных лекарств.

Как сообщали Українськi Новини, "Плаквенил" содержит действующее вещество гидроксихлорохин, которое Минздрав внес в протокол лечения тяжелых форм COVID-19.

Также с апреля 2019 года уркаинцы начали получать препараты по электронному рецепту.