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23 апреля 2020, четверг, 15:45 517
Силовые структуры 2020-04-23T15:50:44+03:00
Українські Новини
Двое военных ранены из-за обстрелов в зоне ООС в четверг

Двое военных ранены из-за обстрелов в зоне ООС в четверг

Елизавета Драбкина
Боевики, ООС, Ситуация в зоне ООС
ООС. Военные. Фото: Facebook/ООС
ООС. Военные. Фото: Facebook/ООС

Двое украинских военнослужащих ранены из-за обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил в четверг, 23 апреля.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 23 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Так, против украинских защитников населенного пункта Новомихайловка противник применил ручные противотанковые гранатометы. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения", - сказано в нем.

Отмечается, что воинов оперативно доставили в военно-медицинского учреждения, им предоставлена надлежащая медицинская помощь.

Также указано, что украинские военнослужащие дали боевикам отпор.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 8 раз обстреляли позиции сил ООС 22 апреля, потерь не зафиксировано

На полигоне во Львовской области нашли тело курсанта с огнестрельным ранением.

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