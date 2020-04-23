Двое военных ранены из-за обстрелов в зоне ООС в четверг

Двое украинских военнослужащих ранены из-за обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил в четверг, 23 апреля.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 23 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Так, против украинских защитников населенного пункта Новомихайловка противник применил ручные противотанковые гранатометы. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения", - сказано в нем.

Отмечается, что воинов оперативно доставили в военно-медицинского учреждения, им предоставлена надлежащая медицинская помощь.

Также указано, что украинские военнослужащие дали боевикам отпор.

Потери противника уточняются.

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