Google ужесточает правила размещения рекламы

Ранее компания Google заблокировал более 18 млн электронных писем с фейковой информацией по коронавирусу. На днях, компания усложнила правила размещения рекламы, для которой необходимо подтвердить свою личность и указать страну проживания. Об этом говорится в официальном заявлении Google, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что такие изменения поэтапно введут в США, а впоследствии и во всем мире, однако на введение новых норм может понадобиться несколько лет.

"Заказчикам рекламы нужно будет представить удостоверение личности, документы о регистрации бизнеса или иную информацию, позволяющую определить, кто они и в какой стране работают. Начиная с этого лета пользователи смогут проверить, кто именно заказал размещения рекламы на платформах Google", – говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, ранее Google посвятил дудл всем, кто работает в сфере общественного питания, а также создал Google Classroom для дистанционного обучения, который в онлайн-магазинах AppStore и Google Play скачал уже больше 50 миллионов пользователей.