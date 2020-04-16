Google посвятил дудл всем, кто работает в сфере общественного питания

Сегодня, 16 апреля, Google посвятила дудл всем, кто работает в сфере общественного питания. Такие дудлы компания делает почти две недели, чтобы выразить благодарность борцам с коронавирусом.

"Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, люди объединяются, чтобы помогать друг другу сейчас больше, чем когда-либо. Мы запускаем серию Doodle, чтобы узнать и почтить многих из них на передовой.



Сегодня мы хотели бы сказать: всем работникам общественного питания, спасибо", - говорится в сообщении.





Дудл всем, кто работает в сфере общественного питания





Также в компании показали карту, в каких странах можно увидеть этот дудл.

Где доступен дудл с благодарностью работникам в сфере общепита.



Как сообщали Українські Новини, Google выпустил дудл благодарности всем работникам коммунальных служб.



Кроме того, коронавирусом по всему миру заразились более 2 млн человек. На первом месте по заболеваемости находится США, где коронавирусом заразились 639 055 человек, погибли – 30 925.