Как защититься от коронавируса. Главные рекомендации

В Украине с каждым днем количество случаев коронавируса стремительно растет. Поэтому следует тщательно придерживаться мер предосторожности и соблюдать карантин. А об основных рекомендациях для предупреждения распространения коронавируса напоминает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Так, для предупреждения распространения COVID-19:

Соблюдайте правила гигиены рук. Часто мойте руки водой с мылом или обрабатывайте их спиртосодержащим антисептиком для рук.

Держитесь на безопасном расстоянии от чихающих или кашляющих людей.

Не прикасайтесь руками к глазам, рту или носу.

При кашле или чихании прикрывайте рот и нос локтевым сгибом или платком.

Если вы чувствуете недомогание, оставайтесь дома.

В случае повышения температуры, появлении кашля и одышки обратитесь за медицинской помощью. Вызовите врача по телефону.

Следуйте указаниям местных органов здравоохранения.

Как сообщали українські Новини, По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.

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