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24 апреля 2020, пятница, 10:00 459 Инфографика
Общество 2020-04-24T10:45:02+03:00
Українські Новини
Как защититься от коронавируса. Главные рекомендации

Как защититься от коронавируса. Главные рекомендации

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Рекомендации по коронавирусу, как защититься от коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Украине с каждым днем количество случаев коронавируса стремительно растет. Поэтому следует тщательно придерживаться мер предосторожности и соблюдать карантин. А об основных рекомендациях для предупреждения распространения коронавируса напоминает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

Так, для предупреждения распространения COVID-19:

  • Соблюдайте правила гигиены рук. Часто мойте руки водой с мылом или обрабатывайте их спиртосодержащим антисептиком для рук.
  • Держитесь на безопасном расстоянии от чихающих или кашляющих людей.
  • Не прикасайтесь руками к глазам, рту или носу.
  • При кашле или чихании прикрывайте рот и нос локтевым сгибом или платком.
  • Если вы чувствуете недомогание, оставайтесь дома.
  • В случае повышения температуры, появлении кашля и одышки обратитесь за медицинской помощью. Вызовите врача по телефону.
  • Следуйте указаниям местных органов здравоохранения.

Как сообщали українські Новини, По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.

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