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24 квітня 2020, пʼятниця, 10:00 12 Інфографіка
Суспільство 2020-04-24T10:20:46+03:00
Українські Новини
Як захиститися від коронавірусу. Головні рекомендації

Як захиститися від коронавірусу. Головні рекомендації

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, поради щодо коронавірусу, як вберегтися від коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В Україні з кожним днем кількість випадків коронавірусу стрімко зростає. Тому слід ретельно дотримуватися заходів обережності і дотримуватися карантину. А про основні рекомендації для попередження розповсюдження коронавіруса нагадує Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Так, для попередження розповсюдження COVID-19:

  • Дотримуйтесь правил гігієни рук. Часто мийте руки водою з милом чи обробляйте їх спиртовмісним антисептиком для рук.
  • Тримайтеся на безпечній відстані від кашляючих людей, або тих, хто чхає.
  • Не торкайтеся руками до очей, рота або носа.
  • При кашлі або чханні прикривайте рот і ніс ліктьовим згином або хусткою.
  • Якщо ви відчуваєте нездужання, залишайтеся вдома.
  • У разі підвищення температури, появі кашлю і задишки зверніться за медичною допомогою. Викличте лікаря по телефону.
  • Дотримуйтеся вказівок місцевих органів охорони здоров'я.

Як повідомляли українські Новини, за даними ЦОЗ, станом на 9:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальних, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків.

Також у МОЗ розповіли, як хочуть послабити карантин з 11 травня

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