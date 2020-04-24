Як захиститися від коронавірусу. Головні рекомендації

В Україні з кожним днем кількість випадків коронавірусу стрімко зростає. Тому слід ретельно дотримуватися заходів обережності і дотримуватися карантину. А про основні рекомендації для попередження розповсюдження коронавіруса нагадує Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Так, для попередження розповсюдження COVID-19:

Дотримуйтесь правил гігієни рук. Часто мийте руки водою з милом чи обробляйте їх спиртовмісним антисептиком для рук.

Тримайтеся на безпечній відстані від кашляючих людей, або тих, хто чхає.

Не торкайтеся руками до очей, рота або носа.

При кашлі або чханні прикривайте рот і ніс ліктьовим згином або хусткою.

Якщо ви відчуваєте нездужання, залишайтеся вдома.

У разі підвищення температури, появі кашлю і задишки зверніться за медичною допомогою. Викличте лікаря по телефону.

Дотримуйтеся вказівок місцевих органів охорони здоров'я.

Як повідомляли українські Новини, за даними ЦОЗ, станом на 9:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальних, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків.

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