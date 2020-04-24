Астролог рассказал, на чьей стороне будут звезды 24 апреля

Вчера, 23 апреля был пик звездопада Лирид. А о том, как звезды располодились в пятницу, 24 апреля, а аткже о том, как это отразится на представителях всех знаков зодиака, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки гороскопу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овнов ждет неоднозначный день. В делах могут возникнуть непредвиденные осложнения. Звезды советуют не следует форсировать события и излишне упорствовать в пятницу. Также представителям этого знака следует избегать риска и больших физических нагрузок, ведь в этот день они могут негативно отразиться на здоровье.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Энергетический потенциал Тельцов будет на высоте в пятницу. Представителям этого знака не составит труда преуспеть в делах. Также звезды уверяют, что для представителей этого знака начтупит благоприятный период для проявления инициативы и творческих способностей.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Противоречивый день ждет Близнецов. Утром события будут развиваться со скрипом и будет сложно правильно расставить приоритеты, оценить обстановку. В пятницу звезды советуют представителям этого знака проявлять крайнюю осторожность и осмотрительность во всех делах, которые будут связаны с финансами.

Рак (21 июня – 22 июля)

Этот день может принести разочарование Ракам. Звезды уверяют, что в пятницу представителям этого знака лучше не начинать новые дела, а сосредоточиться следует на текущих мероприятиях. Возможно, вечером предстоит решать семейные проблемы. Также Ракам следует проявлять осторожность с финансами и избегать импульсивных покупок.

Лев (23 июля – 22 августа)

Этот день принесет Львам невероятный успех в делах. Представители этого знака смогут решить сложные вопросы, ведь их потенциал будет находиться на высоком уровне, что будет подталкивать Львов к решительным действиям. Также во второй половине дня представителей этого знака могут ожидать приятные известия и сюрпризы.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Дев ожидает активный и благоприятный день. Представители этого знака смогут достичь новых вершин и воплотить новые идеи в жизнь. Этот период благоприятен для реализации важных инициатив, но в пятницу следует браться за рискованные проекты, делать необдуманные покупки или заниматься продажей. Есть вероятность потери денег.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звездвы советуют Весам не идти на поводу у эмоций и не отвлекаться на мелочи в этот день. У представителей этого знака будет боевое настроение, они смогут с легкостью справиться со всеми препятствиями. Важные планы звезды советуют реализовать в первой половине дня, вторая половина дня отдыха.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В пятницу Скорпионам стоит воздержаться от принятия скоропалительных решений и поспешных действий. Эмоции будут подталкивать представителей этого знака действовать быстро и импульсивно. Однако это может стать причиной ухуджешие отношений с близкими.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцов ждет неоднозначный день. Многочисленные попытки предпринять шаги для улучшения обстановки не увенчаются успехом и могут стать поводом для разочарования, настроение может в течение дня меняться. Не исключены ссоры и размолвки по пустякам с близкими. Звезды советуют Стрельцам сделать все возможное, чтобы избежать конфликтов, иначе они могут затянуться надолго.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В пятницу Козерогам представится возможность продемонстрировать свои таланты, блеснуть знаниями и удивить эрудицией окружающих. В этот день представители знака будут настроены решительно и позитивно, что позволит им леко выполнить все запланированные дела.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеев ждет сложный день. У представителей этого знака могут возникнуть ситуации, которые повлекут за собой ссоры с родными. Стоит избегать проявления чрезмерной агрессивности в отношениях, также не следует принимать близко к сердцу обвинения со стороны окружающих.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды в понедельник будут на стороне Рыб. День будет удачным для любых начинаний и принесет массу положительных эмоций. В первой половине дня успешно пройдут финансовые манипуляции. А вторую половину пятницы звезды советуют посвятить решению личных вопросов.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака в пятницу.

Также в Украину приближается атмосферный фронт, который приведет к понижению температуры на 2-6 градусов от климатической нормы.