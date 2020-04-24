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24 апреля 2020, пятница, 05:28 76 Инфографика
Lifestyle 2020-04-24T05:28:01+03:00
Українські Новини
Астролог рассказал, на чьей стороне будут звезды 24 апреля

Астролог рассказал, на чьей стороне будут звезды 24 апреля

Елена Новикова
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.овен. Фото: pixabay
.овен. Фото: pixabay

Вчера, 23 апреля был пик звездопада Лирид. А о том, как звезды располодились в пятницу, 24 апреля, а аткже о том, как это отразится на представителях всех знаков зодиака, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки гороскопу.Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки гороскопу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овнов ждет неоднозначный день. В делах могут возникнуть непредвиденные осложнения. Звезды советуют не следует форсировать события и излишне упорствовать в пятницу. Также представителям этого знака следует избегать риска и больших физических нагрузок, ведь в этот день они могут негативно отразиться на здоровье.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Энергетический потенциал Тельцов будет на высоте в пятницу. Представителям этого знака не составит труда преуспеть в делах. Также звезды уверяют, что для представителей этого знака начтупит благоприятный период для проявления инициативы и творческих способностей.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Противоречивый день ждет Близнецов. Утром события будут развиваться со скрипом и будет сложно правильно расставить приоритеты, оценить обстановку. В пятницу звезды советуют представителям этого знака проявлять крайнюю осторожность и осмотрительность во всех делах, которые будут связаны с финансами.

Рак (21 июня – 22 июля)

Этот день может принести разочарование Ракам. Звезды уверяют, что в пятницу представителям этого знака лучше не начинать новые дела, а сосредоточиться следует на текущих мероприятиях. Возможно, вечером предстоит решать семейные проблемы. Также Ракам следует проявлять осторожность с финансами и избегать импульсивных покупок.

Лев (23 июля – 22 августа)

Этот день принесет Львам невероятный успех в делах. Представители этого знака смогут решить сложные вопросы, ведь их потенциал будет находиться на высоком уровне, что будет подталкивать Львов к решительным действиям. Также во второй половине дня представителей этого знака могут ожидать приятные известия и сюрпризы.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Дев ожидает активный и благоприятный день. Представители этого знака смогут достичь новых вершин и воплотить новые идеи в жизнь. Этот период благоприятен для реализации важных инициатив, но в пятницу следует браться за рискованные проекты, делать необдуманные покупки или заниматься продажей. Есть вероятность потери денег.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звездвы советуют Весам не идти на поводу у эмоций и не отвлекаться на мелочи в этот день. У представителей этого знака будет боевое настроение, они смогут с легкостью справиться со всеми препятствиями. Важные планы звезды советуют реализовать в первой половине дня, вторая половина дня отдыха.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В пятницу Скорпионам стоит воздержаться от принятия скоропалительных решений и поспешных действий. Эмоции будут подталкивать представителей этого знака действовать быстро и импульсивно. Однако это может стать причиной ухуджешие отношений с близкими.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцов ждет неоднозначный день. Многочисленные попытки предпринять шаги для улучшения обстановки не увенчаются успехом и могут стать поводом для разочарования, настроение может в течение дня меняться. Не исключены ссоры и размолвки по пустякам с близкими. Звезды советуют Стрельцам сделать все возможное, чтобы избежать конфликтов, иначе они могут затянуться надолго.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В пятницу Козерогам представится возможность продемонстрировать свои таланты, блеснуть знаниями и удивить эрудицией окружающих. В этот день представители знака будут настроены решительно и позитивно, что позволит им леко выполнить все запланированные дела.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеев ждет сложный день. У представителей этого знака могут возникнуть ситуации, которые повлекут за собой ссоры с родными. Стоит избегать проявления чрезмерной агрессивности в отношениях, также не следует принимать близко к сердцу обвинения со стороны окружающих.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды в понедельник будут на стороне Рыб. День будет удачным для любых начинаний и принесет массу положительных эмоций. В первой половине дня успешно пройдут финансовые манипуляции. А вторую половину пятницы звезды советуют посвятить решению личных вопросов.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака в пятницу.

Также в Украину приближается атмосферный фронт, который приведет к понижению температуры на 2-6 градусов от климатической нормы.

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