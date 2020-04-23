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23 апреля 2020, четверг, 23:34 61
Общество 2020-04-23T23:34:20+03:00
Українські Новини
Шмыгаль вскоре озвучит 5 этапов выхода из карантина, - Зеленский

Шмыгаль вскоре озвучит 5 этапов выхода из карантина, - Зеленский

Ольга Фандорина
Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, карантин в Украине, Снятие карантина

После того, как карантин продлили до 12 мая, президент Владимир Зеленский анонсировал, что вскоре премьер-министр Денис Шмыгаль озвучит детальный план плавного выхода из карантина, состоящий из пяти этапов.

Об этом он сообщил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Я поддерживаю решение украинского правительства продлить карантин до 11 мая. Это правильный шаг, основанный на аналитике Национальной академии наук и Министерства здравоохранения. У нас есть четкий план выхода из карантина. Вскоре премьер-министр озвучит детальный сценарий из пяти этапов выхода из карантина", - сказал он.

По его словам, плавный выход начнется с двух ключевых условий: когда в течение десяти дней процент выявленных больных не будет меняться или останется в пределах 5%, и когда больницы станут заполненными пациентами с COVID-19 меньше чем наполовину.

Зеленский поблагодарил украинцев, которые отмечали Пасху дома.

"В этом году богослужения посетили около 100 тысяч верующих, в то время как в прошлом году их было 7,5 миллионов. Эта разница показывает, что мы зрелые, ответственные граждане, которые думают о себе, своих близких и украинских врачах. Считаю, что мы большие молодцы и можем собой гордиться", - сказал он.

Президент призвал граждан и дальше быть самодисциплинированными.

"Мы все с нетерпением ждем момента, когда сможем вернуться к привычному ритму жизни, сможем свободно ходить на работу, в парки, кинотеатры и рестораны. Но спешка в вопросе жизни и здоровья нации может быть фатальной. Поэтому необходимо еще немного терпения и самодисциплины", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, в Украине продлили карантин: до его окончания осталось 18 дней.

Также, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.

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