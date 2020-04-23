Из-за созданий новой символики в Таможенной службе провели обыски ГБР и СБУ

В Государственной таможенной службе заявили, что Госбюро расследований совместно со Службой безопасности провели у них обыски. Как сообщает пресс-служба таможни, правоохранители заинтересовались новым гербом.

В декабре 2019 года ГТС заказала услуги по разработке символики и концепции новой формы для таможни почти за 30 тыс. грн. Новую концепцию эмблемы, флага, формы и других элементов геральдики для таможни создало ООО "Геральдическая палата "Алексей Руденко и компаньоны"".

"Имеются все документы, подтверждающие выполнение работ подрядчиком в полном объеме. 25 февраля проект новых геральдических знаков был направлен в Министерство финансов на согласование. После этого его должна утвердить Комиссия по геральдике и президент Украины своим указом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков правоохранители изъяли копии документов о выполнении услуг.

В таможне считают, что обыски прошли "по надуманным и политически мотивированным делам", но обещают содействовать расследованию.

Как сообщали Українські Новини, только за первые два месяца 2020 года недопоступления в Госбюджет от Государственной таможенной службы составили 13 млрд грн. Глава Гостаможслужбы Максим Нефедов объяснил такие показатели снижением импорта сырьевых товаров и укреплением курса гривны.

Также в начале апреля, экс-министр финансов Украины Игорь Уманский раскритиковал работу Таможенной службы и обвинил председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова в профессиональной непригодности.