Британский бренд одежды выпустил коллекцию из переработанных пластиковых бутылок

После того, как бренд одежды Pangaia заполнил пуховики полевыми растениями, британский бренд Burberry презентовал новую коллекцию под названием ReBurberry. Одежда и аксессуары этой коллекции сделаны из экологичных материалов, с минимальным ущербом для окружающей среды. Об этом сообщается в официальном аккаунте Instagram бренда. В частности, бренд выделил около 26 элементов гардероба, которые вошлив коллекцию, в том числе солнцезащитные очки из новейшего материала на органической основе, верхняя одежда из переработанного нейлона и сумки. Посмотреть эту публикацию в Instagram Embracing change . Outerwear essentials including our hooded cape and timeless trench coat updated in ECONYL® - a recycled nylon made from regenerated fishing nets, fabric scraps and other nylon waste . #ReBurberry #BurberryGeneration Публикация от Burberry (@burberry) 22 Апр 2020 в 4:58 PDT Одежду создали на предприятиях с использованием экотехнологий, которые направлены на восстановление энерго - и водных ресурсов. Также для создания ReBurberry использовали специальный нейлон из переработанных пластиковых бутылок. Посмотреть эту публикацию в Instagram Made from pioneering bio-acetate produced from cotton fibre, our new Blake sunglasses – named after the British poet and artist William Blake. Discover more through the link in bio . #ReBurberry Публикация от Burberry (@burberry) 23 Апр 2020 в 9:09 PDT Кроме того, бренд решил ввести глобальную маркировку одежды: на этикетках будет полная информация об использованных материалах. Как сообщали Українські Новини, ранее Nike совместно с MSCHF создали "святые кроссовки Иисуса Христа" с ладаном и святой водой из реки Иордан. Кроме того, Levi's запустил новую линию "умных" курток и джинсов, которые позволят управлять смартфоном.