Британский бренд одежды выпустил коллекцию из переработанных пластиковых бутылок

После того, как бренд одежды Pangaia заполнил пуховики полевыми растениями, британский бренд Burberry презентовал новую коллекцию под названием ReBurberry. Одежда и аксессуары этой коллекции сделаны из экологичных материалов, с минимальным ущербом для окружающей среды. Об этом сообщается в официальном аккаунте Instagram бренда.

В частности, бренд выделил около 26 элементов гардероба, которые вошлив коллекцию, в том числе солнцезащитные очки из новейшего материала на органической основе, верхняя одежда из переработанного нейлона и сумки.

Одежду создали на предприятиях с использованием экотехнологий, которые направлены на восстановление энерго - и водных ресурсов. Также для создания ReBurberry использовали специальный нейлон из переработанных пластиковых бутылок.

Кроме того, бренд решил ввести глобальную маркировку одежды: на этикетках будет полная информация об использованных материалах.

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