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23 апреля 2020, четверг, 22:05 199
Жизнь 2020-04-23T23:30:02+03:00
Українські Новини
Британский бренд одежды выпустил коллекцию из переработанных пластиковых бутылок

Британский бренд одежды выпустил коллекцию из переработанных пластиковых бутылок

Елизавета Кесельман
Бренд одежды, Коллекция одежды, Необычная одежда, Экотехнологии, Burberry

После того, как бренд одежды Pangaia заполнил пуховики полевыми растениями, британский бренд Burberry презентовал новую коллекцию под названием ReBurberry. Одежда и аксессуары этой коллекции сделаны из экологичных материалов, с минимальным ущербом для окружающей среды. Об этом сообщается в официальном аккаунте Instagram бренда.

В частности, бренд выделил около 26 элементов гардероба, которые  вошлив коллекцию, в том числе солнцезащитные очки из новейшего материала на органической основе, верхняя одежда из переработанного нейлона и сумки.

 

 
 
 
 
 
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Embracing change . Outerwear essentials including our hooded cape and timeless trench coat updated in ECONYL® - a recycled nylon made from regenerated fishing nets, fabric scraps and other nylon waste . #ReBurberry #BurberryGeneration

Публикация от Burberry (@burberry)

Одежду создали на предприятиях с использованием экотехнологий, которые направлены на восстановление энерго - и водных ресурсов. Также для создания ReBurberry использовали специальный нейлон из переработанных пластиковых бутылок.

 

 
 
 
 
 
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Made from pioneering bio-acetate produced from cotton fibre, our new Blake sunglasses – named after the British poet and artist William Blake. Discover more through the link in bio . #ReBurberry

Публикация от Burberry (@burberry)

Кроме того, бренд решил ввести глобальную маркировку одежды: на этикетках будет полная информация об использованных материалах.

Как сообщали Українські Новини, ранее Nike совместно с MSCHF создали "святые кроссовки Иисуса Христа" с ладаном и святой водой из реки Иордан. 

Кроме того, Levi's запустил новую линию "умных" курток и джинсов, которые позволят управлять смартфоном.

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