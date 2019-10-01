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01 октября 2019, вторник, 22:33 332
Технологии 2019-10-01T22:33:54+03:00
Українські Новини
Levi's запустил новую линию "умных" курток и джинсов, которые позволят управлять смартфоном

Levi's запустил новую линию "умных" курток и джинсов, которые позволят управлять смартфоном

Levi's Sherpa Trucker Jacket. Фото:sneakerstudio.com.ua
Levi's Sherpa Trucker Jacket. Фото:sneakerstudio.com.ua

Бренд Levi's объявил о выпуске новой линии одежды с сенсорным покрытием, которые позволят управлять смартфоном. Об этом сообщает The Verge.

Новая серия одежды от Levi's Commuter Trucker, а именно куртка и джинсы, выглядят, как стандартная одежда, однако содержат в себе технологию Google Project Jacquard, что позволяет использовать особую сенсорную ткань для управления собственным смартфоном.

Обновленный вариант одежды от Levi's Commuter Trucker стал более дешевым и приближенным к классической одежде Levi's с версией умной одежды, чем предыдущий вариант с сенсорными нитками вдоль всего рукава, который стоил $ 350.

На данный момент куртка Trucker Jacket с компактным Bluetooth-модулем в рукаве будет стоить $ 198, а утепленная Sherpa Jacket - $ 248.

Кроме того, чтобы сделать такую ​​одежду более доступной, бренд также пообещал распространить новый вид курток и джинсов среди как можно большего числа розничных магазинов и вскоре разместить их на официальном вебсайте.

Отмечается, что технология маленького отрезка сенсорной ткани с внутренней стороны левого кармана позволит запрограммировать сенсор на воспроизведение музыки, отключение звука телефона, добавление тегов на карты, считывание времени и других функций.

Как сообщали Українські Новини, ранее финская компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, заявила о выпуске обновленной версии модели раскладного телефона Nokia 2720.

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