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  • Вместо пуха - цветы: бренд одежды Pangaia заполнил пуховики полевыми растениями
05 декабря 2019, четверг, 21:42 213
Lifestyle 2019-12-05T21:45:51+02:00
Українські Новини
Вместо пуха - цветы: бренд одежды Pangaia заполнил пуховики полевыми растениями

Вместо пуха - цветы: бренд одежды Pangaia заполнил пуховики полевыми растениями

Елизавета Кесельман
Бренд одежды, Экологический бренд одежды, Пуховики, линия одежды

Экологически чистый бренд Pangaia создал новую технологию для наполнения пуховиков, в ходе которой вместо гусиного и утиного пуха используются полевые цветы. Об этом передает Vogue.

В частности, использование технологию "FLWRDWN" подразумевает собой заправление полевых цветов аэрогелем для повышения производительности и долговечности. По словам бренда, подобная "начинка" достаточно тепла, сертифицирована, гипоаллергенна, воздухопроницаема и способна биоразлагаться.

"Дикие цветы, которые мы берем, происходят из областей, которые способствуют восстановлению окружающей среды, способствуя сохранению видов местных бабочек. Этот вид регенеративного сельского хозяйства приводит к сокращению выбросов парниковых газов (12 тонн СО2 на гектар растительного сырья). Метод также помогает сохранить подземные воды, поскольку не требует орошения", — рассказали в компании.

 

 
 
 
 
 
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When Science meets Nature 🔬🧬🧪 🌺🌼🌸 #FLWRDWN #TheFutureOfWarmth

Публикация от PANGAIA (@thepangaia)

Пуховики FLWRDWN вышли в белом, темно-синем и черном цветах и в двух вариантах длины — короткие и удлиненные, у них оверсайз-крой, который подойдет и мужчинам, и женщинам. Материал верха — переработанный полиэстер.

 

 
 
 
 
 
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What if flowers 🌺🌸🌼 could warm you up? It took our scientists 👩‍🔬👨‍🔬10 years of research and development to create our breakthrough technology. Ready for the warmth revolution? #FLWRDWN #TheFutureOfWarmth

Публикация от PANGAIA (@thepangaia)

Вещи можно купить на сайте Pangaia: короткая версия обойдется в $550, а удлиненная будет стоить $750.

Как сообщали Українські Новини, ранее Nike совместно с MSCHF создали "святые кроссовки Иисуса Христа" с ладаном и святой водой из реки Иордан. 

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