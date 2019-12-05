Вместо пуха - цветы: бренд одежды Pangaia заполнил пуховики полевыми растениями

Экологически чистый бренд Pangaia создал новую технологию для наполнения пуховиков, в ходе которой вместо гусиного и утиного пуха используются полевые цветы. Об этом передает Vogue.

В частности, использование технологию "FLWRDWN" подразумевает собой заправление полевых цветов аэрогелем для повышения производительности и долговечности. По словам бренда, подобная "начинка" достаточно тепла, сертифицирована, гипоаллергенна, воздухопроницаема и способна биоразлагаться.

"Дикие цветы, которые мы берем, происходят из областей, которые способствуют восстановлению окружающей среды, способствуя сохранению видов местных бабочек. Этот вид регенеративного сельского хозяйства приводит к сокращению выбросов парниковых газов (12 тонн СО2 на гектар растительного сырья). Метод также помогает сохранить подземные воды, поскольку не требует орошения", — рассказали в компании.

Посмотреть эту публикацию в Instagram When Science meets Nature 🔬🧬🧪 🌺🌼🌸 #FLWRDWN #TheFutureOfWarmth Публикация от PANGAIA (@thepangaia) 30 Ноя 2019 в 12:14 PST

Пуховики FLWRDWN вышли в белом, темно-синем и черном цветах и в двух вариантах длины — короткие и удлиненные, у них оверсайз-крой, который подойдет и мужчинам, и женщинам. Материал верха — переработанный полиэстер.

Вещи можно купить на сайте Pangaia: короткая версия обойдется в $550, а удлиненная будет стоить $750.

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