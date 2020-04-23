подписаться на рассылку
26.85 27.25
29 29.6
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Шоу-бизнес
  • Мальчику по имени Корона, которого дразнили в школе, актер Том Хэнкс подарил печатную машинку Corona
23 апреля 2020, четверг, 21:41 10
Шоу-бизнес 2020-04-23T21:42:05+03:00
Українські Новини
Мальчику по имени Корона, которого дразнили в школе, актер Том Хэнкс подарил печатную машинку Corona

Мальчику по имени Корона, которого дразнили в школе, актер Том Хэнкс подарил печатную машинку Corona

Елизавета Кесельман
Том Хэнкс, Печатная машинка, Corona
Том Хэнкс Фото: screencrush.com
Том Хэнкс Фото: screencrush.com

Голливудский актер Том Хэнкс, который вместе со своей женой стали донорами крови для борьбы с коронавиурсом, подарил 8-летнему мальчику из Австралии, которого зовут Корона, печатную машинку Corona. Об этом сообщает New York Post.

Как передает ведомство, актер и мальчик познакомились в социальных сетях, когда стало известно о том, что Том Хэнкс заболел коронавирусом. Тогда Корона де Врис написал ему и поинтересовался, все ли в порядке с актером. Во время переписки мальчик признался, что его в школе травят из-за имени и дали прозвище "коронавирус". После этого актер решил подарить мальчику свою печатную машинку Corona.

"Я думаю, эта машинка тебе понравится. Спроси у взрослых, как ею пользоваться, и напечатай на ней ответ на мое письмо. Я твой хороший друг!" — отметил Хэнкс.

В письме мальчику актер написал, что впервые встречает человека с таким именем.

Как сообщали Українські Новини, ранее актеры Голливуда запустили челлендж #AllinChallenge, в котором призвали делать благотворительные пожертвования, пожертвования. Призом для самого щедрого поклонника будет ужин с актером или съемка в фильме. 

Кроме того, из-за коронавируса игрока компьютерной игры принуждали сменить ник Corona.

Больше новостей о: Том Хэнкс Печатная машинка Corona

По тысяче гривен помощи 7 млн украинцев получат до субботы, - Минсоцполитики
Промпроизводство в Украине в марте продолжило падение
Новости
Вадим Струневич заявил, что "Слуга народа" отказалась от государственного финансирования в пользу медиков 21:50
На пенсии в апреле ПФ уже выделил белее 44 миллиардов, но на 100% еще не профинансировал 21:44 Инфографика
Fitch подтвердил рейтинг Украины B, но ухудшил прогноз 21:18
Из-за созданий новой символики в Таможенной службе провели обыски ГБР и СБУ 21:17
Встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" пройдет в режиме видеоконференции 30 апреля 21:09
больше новостей
Рубль стремительно падает. Курс российской нацвалюты на 22 апреля 10:53
Кому в апреле пересчитают пенсии и сколько добавят 05:30
Шмыгаль рассказал, когда откроют границы в Украине 11:55
Количество заболевших коронавирусом в Вишневом увеличилось в два раза 13:31
Гендиректор аэропорта "Борисполь" купил холодильник за 150 тыс. гривен в марте 13:50
больше новостей
Северную Корею вместо Ким Чен Ына может возглавить его младшая сестра, – СМИ 12:44
В НАПК заявили, что Зеленский может не декларировать расходы на поездку в Оман 10:11
Гендиректор аэропорта "Борисполь" купил холодильник за 150 тыс. гривен в марте 13:50
Аваков после проигрыша всех возможных судов по "раздаче оружия" решил вообще "засекретить" эту тему 07:15 Документ
Глава Таможни Нефедов надбавками увеличил себе оклад в 6,5 раз 10:36 Документ
больше новостей
"Нефтегаз" снизил на май цены на газ для бизнеса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok