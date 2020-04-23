Мальчику по имени Корона, которого дразнили в школе, актер Том Хэнкс подарил печатную машинку Corona

Голливудский актер Том Хэнкс, который вместе со своей женой стали донорами крови для борьбы с коронавиурсом, подарил 8-летнему мальчику из Австралии, которого зовут Корона, печатную машинку Corona. Об этом сообщает New York Post.

Как передает ведомство, актер и мальчик познакомились в социальных сетях, когда стало известно о том, что Том Хэнкс заболел коронавирусом. Тогда Корона де Врис написал ему и поинтересовался, все ли в порядке с актером. Во время переписки мальчик признался, что его в школе травят из-за имени и дали прозвище "коронавирус". После этого актер решил подарить мальчику свою печатную машинку Corona.

"Я думаю, эта машинка тебе понравится. Спроси у взрослых, как ею пользоваться, и напечатай на ней ответ на мое письмо. Я твой хороший друг!" — отметил Хэнкс.

В письме мальчику актер написал, что впервые встречает человека с таким именем.

Как сообщали Українські Новини, ранее актеры Голливуда запустили челлендж #AllinChallenge, в котором призвали делать благотворительные пожертвования, пожертвования. Призом для самого щедрого поклонника будет ужин с актером или съемка в фильме.

Кроме того, из-за коронавируса игрока компьютерной игры принуждали сменить ник Corona.