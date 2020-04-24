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24 апреля 2020, пятница, 06:05 195
Силовые структуры 2020-04-24T06:05:01+03:00
Українські Новини
Два зама Данилова в марте заработали больше, чем сам секретарь СНБО

Два зама Данилова в марте заработали больше, чем сам секретарь СНБО

Кира Молчанова
СНБО, Данилов, Алексей Данилов, зарплаты чиновников, Зарплаты за март
Алексей Данилов. Фото: Олексій Данілов/Facebook
Алексей Данилов. Фото: Олексій Данілов/Facebook

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова за март составила 58,5 тыс. гривен. Это в полтора раза меньше, чем он заработал в феврале. Заместители Данилова заработали от 57,5 тыс. до 86,5 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата СНБО на запрос Українських Новин.

"За март 2020 года секретарю СНБО А. Данилову всего начислено 58 535 гривен заработной платы. Налог с дохода физических лиц — 10 536, военный сбор — 878 гривен. Всего удержано 11 414 гривен налогов. К выдаче — 47 120 гривен", — сказано в нем.

Начисленную Данилову сумму составили по 18 тыс. гривен должностного оклада и надбавки за интенсивность труда, 10,8 тыс. гривен премии, 11 тыс. гривен других надбавок и 0,8 тыс. гривен индексации.

У одного из его заместителей, Алексея Соловьева, который работает в СНБО с 25 февраля, зарплата за март была незначительно ниже — 57,5 тыс. гривен начисленных и 46,3 тыс. — выданных.

Остальные два заместителя Данилова заработали в марте больше, чем он: Сергею Кривоносу было начислено 73,6 тыс. и выдано 72,5 тыс. гривен, а Сергею Демедюку — начислено 86,3 тыс. и выдано 69,5 тыс. гривен.

Самая высокая мартовская зарплата была у первого заместителя секретаря СНБО Михаила Коваля — 86,5 тыс. гривен начислено и 85,2 тыс. выдано.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова за январь составила почти 100 тыс. гривен. Эту сумму составляют по 18 тыс. гривен должностного оклада и надбавки за интенсивность труда, 52,2 тыс. премии, 3,8 тыс. надбавки за выслугу лет, по 3,6 тыс. надбавок за работу в условиях режимных ограничений и как эксперту по вопросам тайн, 755 гривен индексации.

Данилов занимает должность секретаря СНБО с 3 октября.

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