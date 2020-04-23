Дым от чернобыльских пожаров пошел на западные районы Киевской области

Попавшие в атмосферу после пожаров в Зоне отчуждения продукты горения ветром перемещены в западные районы Киевской области. Об этом во время брифинга заявили директор Укргидрометцентра Николай Кульбида и глава Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.

"Перемещение продуктов горения, которые выбрасываются в атмосферу, происходит в южном направлении со скоростью 10-15 км/ч. Таким образом из Зоны отчуждения воздух перемещается на западные районы Киевской области, а с северных районов Житомирской области - в направлении городов Коростень и Житомир. Химическое загрязнение атмосферного воздуха в Киеве находится преимущественно на уровне характерном для апреля, но превышение предельно допустимых концентраций отмечается по диоксиду азота и частично по диоксиду серы и формальдегиду. Воздушной миграции цезия-137 не зафиксировано", - заявил Николай Кульбида.

По его словам, 24 апреля не ожидается существенных изменений погодных условий, лишь немного поменяется направление ветра.

Как сообщали Українськi Новини, министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию в Чернобыльской зоне отчуждения после новых 4 очагов пожара.

Также 19 апреля Министерство внутренних дел заявило, что в первоначально пожары в Житомирской области возникли из-за суховея, но есть основания подозревать поджоги.