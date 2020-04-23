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23 апреля 2020, четверг, 18:26 168
Силовые структуры 2020-04-23T18:29:35+03:00
Українські Новини
Мэру Ивано-Франковска Марцинкиву полиция подозрение не готовит

Мэру Ивано-Франковска Марцинкиву полиция подозрение не готовит

Ярина Вацяк
подозрение, Ромы, Руслан Марцинкив
Руслан Марцинкив. Фото: Facebook Руслан Марцінків
Руслан Марцинкив. Фото: Facebook Руслан Марцінків

Главное управление Национальной полиции в Ивано-Франковской области расследует дискриминационные высказывания мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива в адрес ромов, но не готовит ему подозрение после того, как в ЕСПЧ украинскую власть признали виновной в погроме ромского лагеря.

Об этом Українським Новинам сообщили в полиции области.

"Все, что могу сказать, так это то, что проводится досудебное расследование. Другой информации нет", - сказал представитель ведомства, отвечая на вопрос, готовится ли подозрение Марцинкиву.

Также в полиции сообщили, что полицейские не намерены выполнять распоряжения мэра о том, чтобы "паковать" ромов.

Полиция подчеркивает, что не подчиняется мэру и не будет выполнять таких распоряжений.

Как сообщали Українськi Новини, полиция открыла уголовное производство по факту дискриминационных высказываний в адрес ромов мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

22 апреля во время оперативного совещания Марцинкив требовал в принудительном порядке вывезти из Ивано-Франковска в Закарпатье лиц цыганской национальности, что является нарушением прав человека и имеет признаки ксенофобии.

Согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии, самый высокий уровень этнических предубеждений у украинцев наблюдается к африканцам и ромам.

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