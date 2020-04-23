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23 апреля 2020, четверг, 16:55 29
Силовые структуры 2020-04-23T16:57:39+03:00
Українські Новини
В Раде предлагают разрешить составление протокола про админнарушение без присутствия нарушителя

В Раде предлагают разрешить составление протокола про админнарушение без присутствия нарушителя

Кира Молчанова
Верховная Рада, Протокол, Андрей Костин, Административное нарушение
Андрей Костин. Фото: Facebook/Слуга Народа - Андрей Костин
Андрей Костин. Фото: Facebook/Слуга Народа - Андрей Костин

После того, как в Верховной Раде приняли обновленный госбюджет на 2020 год, депутат и председатель комитета по вопросам правовой политики Андреем Костин предлагает парламенту предусмотреть возможность составления административного протокола при отсутствии правонарушителя.

Об этом говорится в законопроекте №3327, зарегистрированном в Раде 13 апреля, передают Українські Новини.

Согласно документу, админпротокол, в случае его оформления, составляется в течение трех месяцев с момента обнаружения лица, вместо 24 часов.

Также предлагается, что, в случае отсутствия правонарушителя, админпротокол будут составлять в двух экземплярах, один из которых направляется отсутствующему на его адрес места жительства или адрес места работы, службы.

Законопроект предлагает установить, что в случае отсутствия правонарушителя при составлении протокола, ему предлагается прибыть к месту составления протокола для его подписания.

В случае отказа лица, привлекаемого к административной ответственности, от подписания протокола или его неявки к месту составления протокола для его подписания в течение 3 дней с момента получения такого предложения, в протоколе делается запись об этом.

Согласно законопроекту, правонарушитель вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу, а также изложить мотивы своего отказа от его подписания.

Законопроектом предлагается более подробно определяется перечень сведений в админпротоколе о личности правонарушителя, в частности, его фамилия, имя и отчество, а также объяснение правонарушителя в случае его присутствия.

Предлагается увеличить штраф на должностных лиц с 306 гривен до 1 700 гривен за повторное на протяжении года совершение административного нарушения, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию.

Кроме этого, законопроектом предлагается дополнить статью 24 Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" частью четвертой, что даст право совету адвокатов региона запрашивать и получать в государственных органах, органах местного самоуправления, предприятиях, учреждениях информацию о месте проживания, дате рождения, идентификационном номере лиц, которые привлекаются к административной ответственности.

Также документом предлагается ввести право совета адвокатов региона на обжалование постановления суда по делу об административном правонарушении.

Как сообщали Українські Новини, 20 апреля Нацполиция открыла 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов за нарушения УПЦ (МП) карантинных ограничений на Пасху.

По состоянию на 14 апреля суды рассмотрели 472 админпротокола за нарушение режима карантина и удовлетворили 71.

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