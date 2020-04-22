Кличко рассказал, как Киев будет выходить из карантина

Киевская городская государственная администрация находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения и в соответствии с их рекомендациями будет постепенно смягчать карантин в случае снижения заболеваемости коронавирусом Covid-19.

Об этом мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українські Новини.

"Минздрав будет предлагать правительству смягчение карантина, но решения будут приниматься в соответствии с ситуацией болезни. Пик мы еще не прошли, болезнь не идет на спад", - отметил Кличко.

Кличко отметил, что открытие парков также будет зависеть от заболеваемости, которая пока не идет на спад, а пик еще впереди.

"Есть надежда на то, что ограничительные меры дали свой результат и у нас не будет инфекционного взрыва, но говорить о победе еще рано", - сказал Кличко.

Также Кличко в очередной раз призвал киевлян оставаться дома и беречь себя.

По словам Кличко, план города относительно первоочередных шагов по выходу из карантина будет составляться в соответствии с европейским опытом и рекомендаций Минздрава. Постепенно, учитывая ситуацию, будут снимать ограничения, открывать небольшие магазины, снимать постепенно ограничения доступа к общественным местам и снимать ограничения на пользование общественным транспортом.

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Как сообщали Українські Новини, Кабинет министров планирует продолжить карантин, но в то же время в некоторых сферах смягчить меры.

Тем временем, Украина 42-й день на карантине.