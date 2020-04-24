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24 апреля 2020, пятница, 05:30 1294
Общество 2020-04-24T05:30:01+03:00
Українські Новини
Повлияет ли выплата "коронавирусной" тысячи на расчет субсидий. Решение Кабмина

Повлияет ли выплата "коронавирусной" тысячи на расчет субсидий. Решение Кабмина

Анна Рудык
Пенсии, Пенсионеры, Социальные выплаты, Материальная помощь, Субсидии, Назначение субсидий
Гривна
Гривна

Кабинет Министров на заседании 22 апреля принял решение не учитывать 1 тыс. гривен помощи при расчете субсидий, передают Українські Новини.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

"Установить, что размер единоразовой денежной помощи в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19... не включается в расчет дохода лиц при назначении субсидии", - говорится в постановлении.

Отмечается также, что данная выплата будет осуществлена в апреле 2020 года.

Выплата в размере 1 тыс. гривен полагается лицам с инвалидностью, лицам, которые не имеют права на пенсию. 

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий 1,9 млрд гривен.

Также на индексацию пенсий в мае и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд. 

Ранее Рада внесла изменения в госбюджет-2020, на индексацию пенсий и доплату по 1 тыс. гривен выделили 30 млрд.

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