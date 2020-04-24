Повлияет ли выплата "коронавирусной" тысячи на расчет субсидий. Решение Кабмина

Кабинет Министров на заседании 22 апреля принял решение не учитывать 1 тыс. гривен помощи при расчете субсидий, передают Українські Новини. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини. "Установить, что размер единоразовой денежной помощи в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19... не включается в расчет дохода лиц при назначении субсидии", - говорится в постановлении. Отмечается также, что данная выплата будет осуществлена в апреле 2020 года. Выплата в размере 1 тыс. гривен полагается лицам с инвалидностью, лицам, которые не имеют права на пенсию. Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий 1,9 млрд гривен. Также на индексацию пенсий в мае и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд. Ранее Рада внесла изменения в госбюджет-2020, на индексацию пенсий и доплату по 1 тыс. гривен выделили 30 млрд.