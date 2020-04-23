Какой район Киевской области вышел в "лидеры" по заболеваемости коронавирусом

Пока в общежитии Вишневого уже почти 80 человек заразились COVID-19, в самой Киевской области уже 451 человек заражены коронавирусом. Один случай оказался летальным.

Количество заболевших коронавирусом в Киевской области 22 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 61 человека до 451, умерших - на 1 человека до 12.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

В Киево-Святошинском районе 148 случаев заболевания коронавирусом подтверждены в населенных пунктах Вишневое (63 на 8:00), Боярка, Лесники, Тарасовка, Гатное, Дмитровка, Кременище, Чайки, Петропавловская Борщаговка, Крюковщина, Белогородка, Капитановка, Новое, Гнатовка, Чабаны, Юровка, Святопетровское и Софиевская Борщаговка.

В Обуховском районе подтверждены 79 случаев - в Козине, Романкове, Украинке, Обухове, Красной Слободке, Нещерове, Германовке, Таценках, Деремезне и Красном.

Также 25 случаев заболевания подтверждены в Борисполе, 20 - в Ирпене, 19 - в Броварах, по 15 случаев - в Кагарлыке и Броварском районе, 13 - в Василькове, 12 - в Бориспольском районе, 11 - в Буче, по 9 случаев - в Макаровском и Кагарлыкском районах, 8 - в Вышгороде, по 7 случаев - в Белой Церкви, Васильковском и Ставищенском районах, по 5 случаев - в Белоцерковском и Вышгородском районах, 4 - в Фастове, по 3 случая - в Переяславе, Володарке, Гостомеле, Переяслав-Хмельницком, Мироновском и Бородянском районах, по 2 случая - в Рокитном, Барышевском и Иванковском районах, по 1 случаю - в Ворзеле, Бородянке, Ставище, Коцюбинском, Иванкове, а также в Полесском, Згуровском и Рокитнянском районах.

109 человек из всех заболевших в Киевской области находятся на стационарном лечении и 342 - на амбулаторном (самоизоляции).

Среди заболевших 40 детей.

Отмечается, что 33 человека выздоровели.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 1 661 сообщение о подозрении на COVID-19, за последние сутки получено 68 сообщений о подозрении.

Медицинское наблюдение установлено за 3 167 контактными лицами.

Как сообщали Українські Новини, в самом Киеве уже почти 1000 человек заразились COVID-19.

Тем временем, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.