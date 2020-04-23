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23 апреля 2020, четверг, 13:53 45
Судебная власть 2020-04-23T13:53:44+03:00
Українські Новини
Закон о медиации не способен разгрузить украинские суды, — адвокат Дульский

Закон о медиации не способен разгрузить украинские суды, — адвокат Дульский

Кира Молчанова
Законопроект, Суд, решение суда, медиация, Александр Дульский
Александр Дульский. Скриншот видео YouTube
Александр Дульский. Скриншот видео YouTube

Внедрение процедуры медиации не разгрузит суды в Украине, как об этом говорят в Минюсте. Об этом говорится в комментарии адвоката Александра Дульского для "Украинских новостей".

Адвокат рассказал, что, хотя Кабмин одобрил проект закона, и инициатива подается как инструмент узаконивания процедуры медиации в Украине, на самом деле из закона не ясно, какие преимущества есть у медиации перед действующей процедурой досудебного урегулирования споров.

"Медиация — это, фактически, альтернатива суда, когда обе стороны желают договориться. Подобная конструкция существует во всем мире. И если вы не хотите идти в суд — вы идете к медиатору. Однако в Украине ситуация несколько отличная: у нас нет справедливого и независимого суда", — сказал адвокат.

По его мнению, все дело в украинских судах.

Медиация — это альтернатива суду. Однако в Украине независимой судебной системы нет. Хотя у медиации есть свои преимущества.

"На этапе медиации человек не сталкивается с тем, с чем столкнется потом в суде: с наложенными арестами, с затягиванием сроков рассмотрения дела, с сомнительными решениями и так далее. Однако договоренность сторон на этапе медиации в Украине не является гарантией того, что против вас не подадут иск. Поэтому принятие этого закона ни на процент не разгрузит украинские суды", — объясняет Дульский.

Он пояснил, что в США такой инструмент очень эффективен поскольку там существует ответственность лица за подачу необоснованного иска в суд. Это гражданско-правовая или хозяйственно-правовая ответственность. По словам адвоката, сумма взыскания в таком случае может превышать стоимость иска.

"В Соединенных штатах истец очень хорошо думает перед тем, как подать иск, стоит ли ему вообще идти в суд. Такие сюжеты мы часто видим в американских фильмах. То есть медиация — это процедура, когда, в частности, адвокаты сторон предъявляют друг другу все имеющиеся документы и информацию, примерно 95% того, что будет представлено суду... И стороны понимают, какие перспективы и имеют возможность избежать необоснованного иска. Человек понимает, что в случае нарушения его права, он может обратиться в суд за защитой и получит его", — говорит Дульский.

Американский суд может привлечь истца к ответственности, если его иск был необоснованным. Поэтому провести досудебное урегулирование — это логичный шаг.

22 апреля Кабинет министров Украины одобрил законопроект "О медиации". В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что процедура медиации будет применяться в любых конфликтах (спорах), которые возникают, в частности, гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных правоотношений, а также по уголовным производствах при заключении соглашений о примирении между потерпевшим и подозреваемым, обвиняемым и в других сферах общественных отношений. Медиация проводиться по взаимному согласию сторон медиации в соответствии с принципами добровольности, конфиденциальности, независимости и нейтральности, беспристрастности медиатора. Кабинет министров одобрил законопроект "О медиации", предусмотрев доработать его в трехдневный срок с учетом ряда замечаний.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) намерено начать автоматическую проверку деклараций после 1 июня.

Верховная Рада разрешила судам проводить заседания на досудебной и судебной стадии уголовного производства по решению суда в режиме видеоконференции в период карантина.

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