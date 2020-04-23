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23 апреля 2020, четверг, 14:00 41
Общество 2020-04-23T14:02:16+03:00
Українські Новини
Как завершится учебный год в Киеве на карантине

Как завершится учебный год в Киеве на карантине

Елена Новикова
Школьники, Карантин, ВНО, Киевские школы, коронавирус в Киеве, карантин в Киеве

Учебные заведения столицы и сами ученики должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно, в то время, как в Украине продлили карантин. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга в четверг, 23 апреля.

"Карантин в Украине продлили до 11 мая - соответствующее решение правительство приняло вчера. А это значит, что мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно. Министерство образования уже предоставило разъяснения для всех учебных заведений. Ознакомиться с ними можно на сайте министерства", - сказал Виталий Кличко. 

Он также отметил, что, согласно приказу министерства образования, оформление свидетельств о получении базового среднего образования, табелей обучения учащихся должно быть завершено учебными заведениями не позднее 15 июня.

Ученикам 1-8-х и 10-х классов, которые планируют поменять учебные заведения, рекомендовано направить копии документов по электронной почте или другим способом. А оригинал документа предоставить в сентябре 2020 года.

"Относительно ВНО. И Министерство, и местные власти проводят консультации, чтобы разработать оптимальный алгоритм действий. Чтобы вступительная кампания в высшие учебные заведения Украины состоялась", - подчеркнул Виталий Кличко.

 

Как сообщали Українські Новини, в Киеве по данным на 23 апреля количество зараженных коронавирусом перевалило за тысячу.

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