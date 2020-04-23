Долар знову впав. Курс валют на 23 квітня

В той час, як гривня зміцнилася, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 22 квітня на 8,35 коп. до 27,3590 UAH/USD, курс купівлі знизився на 8,76 коп. до 26,9493 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 11,04 коп. до 28,9138 UAH/EUR, курс продажу знизився на 10,30 коп. до 29,5997 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,9493 27,3590 28,9138 29,5997 3,06 3,65 Максимальний 27,1200 27,7000 29,2000 30,0000 3,50 3,90 Мінімальний 26,8000 27,2000 27,6000 29,3900 2,30 3,50

Як повідомляли Українські Новини, аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 2 коп. в середу зміцнився на 9 коп. до 27,01 UAH/USD.